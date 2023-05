El infierno de los favoritos

Diablos, Leones y Acereros están metiendo gente a sus estadios como casi nadie, pero, creados sus rósters para estar arriba, están pasando severas complicaciones en un arranque de temporada que los tiene de media tabla para abajo.

Los pingos ya tomaron la drástica decisión de correr a su mánager Juan Gabriel Catro y Monclova ya sacudió su róster buscando mejora. Los melenudos llevan cuatro series perdidas de forma consecutiva, en una racha en que ni pitcheo ni bateo encuentran cohesión.

La Liga Mexicana no está siendo nada fácil en 2023. Bueno, tal vez esos Tecolotes de los dos Laredos que sorprendentemente lideran la Zona Norte tengan otra fórmula para ganar partidos. Al menos, los fronterizos van calientes en un arranque de 11 victorias y 3 derrotas.

Todavía falta un resto de tiempo y de partidos para que esto acabe, pero un dato para el recuerdo ahora que los Tecolotes lideran el Norte y los Olmecas de Tabasco encabezan la Zona Sur: en 1993 se enfrentaron en la final de la Liga Mexicana y los tabasqueños la ganaron, siendo hasta ahora su única corona en la LMB. Y a eso le apostaron quienes decidieron meterle con todo al equipo favorito del presidente.

Una de las razones del éxito actual de los Tecolotes es su refuerzo venezolano Tomás Telis, quien batea para .478 y encabeza ese renglón, en el que pudiera estar de líder Norberto Obeso, de los Leones, pero al primer bate selvático le quitaron un hit en la serie ante los Tigres.

Se lee raro: quitar un hit. En realidad, ya habrá usted leído, visto o escuchado sobre aquel aut que marcaron a los melenudos en el segundo de la serie, cuando el novato Adolfo Valdez, quien estaba en primera, no alcanzó a pisar la segunda base tras un trueno de Obeso al prado derecho. Los Tigres no se perdieron en medio de las celebraciones y apelaron la jugada, y se decretó fuera a Valdez, quien tenía que pisar la base a fuerza para dejar espacio en la primera al bateador-corredor. Cuando la bola se regresó a segunda y Ángel Erró pisó la base y señaló al umpire Manuel Carrillo Naal que no llegó a pisarla el corredor, y oficial yucateco marcó el aut, en medio de todo el show que hacen los Leones cuando ganan un partido. La acción fue marcada aut en el campo, se pidió la revisión y se mantuvo la decisión porque ninguna toma muestra nada.

Craso error. Le puede uno llamar inexperiencia, descuido, o lo que sea. Se puede defender de mil formas al pelotero, pero no pisó la base y por tanto es aut. Como fue el de Joseph Rosa, de los Olmecas de Tabasco, quien pega un brinquito y no hace contacto con la goma tras volarse la barda. Tendrán mucho para recordar.

En resumen: vaya semanita para los umpires en el Parque Kukulcán.

Volviendo a los líderes, sigue sorprendiendo el “Cacao” Valdez, el apreciado cañonero dominicano que lleva siete jonrones con el Águila de Veracruz (detrás aparece el león “Cafecito” Martínez con seis. Entre los peloteros mexicanos, Víctor Mendoza, el famoso “Chule”, lidera en carreras producidas (21), slugging (.764), OPS (1.264), dobles (7) y total de bases alcanzadas (42). Impresionante Mendoza, pieza clave de los Sultanes de Monterrey tanto en la primera base como en la caja de bateo.

Sin ánimo de ser alarmistas o negativo, tiene más él solo que juntos los melenudos Adames (4), Charles (7), Drake (5) y Escobar (4). Obeso (.444), Drake (.333) y Martínez (seis jonrones y 16 producidas) son por mucho los mejores leones al bate, pero Charles (.143), Sebastián Valle (.156), Adames (.192) y Escobar (.236) están pasando serios apuros. Antes, por menos que eso las directivas los mandaban a casa y traían gente nueva. En varios clubes han hecho movimientos este año. ¿Habrá aquí? Laguna tenía marca de 5-4 cuando anunció a Didi Gregorius y ahora tiene 9-6. Se movieron y les funcionó. Muchos dicen: “es que el año pasado comenzó mal y fuimos campeones”. Cierto, es béisbol, pero...

Los Diablos esperan que con piloto nuevo les cambie la suerte y los Acereros quisieran tener para volver al primer plano. Meten mucha gente a sus estadios, como hacen los Leones, pero a veces la afición quiere ver triunfar a su equipo, sino diario, si constante. No todos quieren esperar que sea el final si pagan todo el año.— Gaspar Silveira Malaver