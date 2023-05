Julissa Iriarte hace historia en la LMB; vive emotivo momento en el Parque Kukulcán

MÉRIDA.— Julissa Iriarte se convirtió en la segunda mujer umpire dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al formar parte del grupo de jueces del inicio de la serie entre los Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco.

Luis Alberto Ramírez, director de umpires de la Liga Mexicana fue el encargado de comunicar a todos la noticia: Julissa Iriarte subirá a la LMB.

“Sinceramente no me lo esperaba —comentó Julissa, aún con evidentes rastros de nerviosismo en su voz—. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar”.

¿Quién es Julissa Iriarte, segunda mujer umpire dentro de la LMB?

Julissa, cuyo nombre se pronuncia “Yulissa”, realizó su debut en la LMB en la serie que arrancó en Mérida, Yucatán, cuando los Olmecas de Tabasco visitaron a los campeones Leones de Yucatán; su presencia como umpire de bases significó un momento de gran importancia para el género femenino en el mundo deportivo.

¡HOY LA SEGUNDA UMPIRE EN LA LMB, HACE SU DEBÚT!



La umpire de la Liga Tabasqueña, Julissa Iriarte, hara hoy su debut en la cueva, conviertiendose en la segunda umpire mujer en llegar a la LMBuD83DuDD25uD83DuDC4AuD83CuDFFC#VíveloComoCampeón?? #OutSinBarreras pic.twitter.com/FuHZ7S3HI3 — Leones de Yucatán (@leonesdeyucatan) May 10, 2023

Fuera del campo, Julissa Iriarte es madre de una niña de seis años, de nombre Nohelly, ella y toda su familia han sido una fuente enorme de motivación a lo largo de su vida, pero más aún desde que inició, hace tres años, la aventura para convertirse en umpire profesional.

“El sacrificio más grande que he hecho para llegar hasta donde estoy es dejar a mi familia. A mi hija, a mis papás y a mis hermanos”, comenta la oficial, de acuerdo con una nota de Leopoldo Ramírez Quezada para la Liga Mexicana.

No obstante Julissa comentó que fue su padre quien provocó los primeros recuerdos de su vida ligados al mundo de la pelota caliente.

“Mi papá nos llevaba en bicicleta a ver juegos de béisbol del equipo del rancho en donde vivimos. Además, fue umpire de ligas locales. Tengo ese recuerdo grabado en la mente: el ver a mi papá trabajar como umpire”.

¡Para la historia! uD83DuDE4C



Ella es Julissa Iriarte: segunda mujer que imparte justicia en mis diamantes uD83CuDFDF??#OutALasBarreras uD83DuDC9C pic.twitter.com/ph1D0l57MU — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) May 10, 2023

Aunque es oriunda de El Fuerte, Sinaloa, se declara originaria de Estación Naranjo, lugar en donde creció y se convertirá en la segunda umpire en la historia de la Liga Mexicana.

Cabe destacar que antes de Julissa Iriarte, la primera mujer que se convirtió en umpire dentro de la LMB fue Luz Alicia Gordoa, quien vio acción en las temporadas de 2018 y 2019. Luz Alicia Gordoa, fue la primera mujer umpire dentro de la LMB

El inicio de 2023 para Julissa Iriarte ha sido mágico, pues inició con juegos de pretemporada de LMB y actividad en la Liga Tabasqueña en marzo y abril; su inminente debut en la temporada regular de la LMB llegó en mayo.

Luego, del 13 al 18 de septiembre, formará parte del grupo de oficiales que sancionará la IX Copa Mundial Femenil en Miyoshi, Japón.

“Nunca me imaginé que iba a ser umpire. Juego desde hace muchos años sóftbol, es mi pasatiempo favorito. Hace tres años un compañero me invitó a la pretemporada de umpires de la LMB, me gustó mucho esta profesión y quise seguirlo haciendo y llegar hasta lo más lejos posible”.

Si de poner #OutALasBarreras uD83DuDC9Cse trata, Julissa Iriarte es un gran ejemplo de ello.



Este martes hará su debut como umpire en la Liga Mexicana de Beisbol.



¡Bienvenida uD83DuDE4CuD83CuDFFB! pic.twitter.com/43xyqZsIMl — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) May 9, 2023

El emotivo momento que vivió Julissa Iriarte en Parque Kukulcán

Julissa Iriarte, quien se ha convertido en la segunda mujer umpire de la Liga Mexicana de Béisbol, este pasado 10 de mayo, Día de las Madres recibió un conmovedor mensaje de su hija antes de iniciar el partido en el Parque Kukulcán.

"Quiero felicitarte porque es el Día de las Madres", dijo Nohelly de 6 años mientras Julissa se conmovía hasta las lágrimas al ver el vídeo en una de las pantallas del estadio.

¡MOMENTO MÁS EMOTIVO EN EL PARQUE KUKULCÁN ALAMO! uD83EuDD70??@LigaMexBeis pic.twitter.com/BEDztqtUD6 — Leones de Yucatán (@leonesdeyucatan) May 11, 2023

La joven de 25 años, originaria de Sinaloa, quien debutó en la LMB el pasado martes 9 de mayo en Mérida al iniciar la serie entre los Leones de Yucatán contra los Olmecas de Tabasco, sin duda alguna seguirá dando de qué hablar.