Incertidumbre sobre rusos en París 2024

La compleja disyuntiva sobre si se debe — y cómo — permitir la participación de deportistas en sus competiciones previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue sin tener vistos de una resolución tras un encuentro el miércoles de las organizaciones pertenecientes al movimiento olímpico.

Varios deportes afrontan diversos desafíos deportivos, políticos y logísticos. Tampoco se ha podido aclarar cómo debe definirse el estatus de neutral para los deportistas de Rusia y Bielorrusia, lo cual es de carácter obligatorio para permitirles volver a competir.

“Cada deporte tiene su propia visión. En mi opinión estamos lejos de encontrar un punto en común, es bastante imposible”, declaró Francesco Ricci Bitti, el presidente de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF, por sus siglas en inglés) y veterano de los entretelones del movimiento olímpico.

El encuentro anual de la ASOIF se realizó dos meses después que el COI trazó un plan sobre cómo un deportista individual de Rusia y su aliado Bielorrusia podrían competir como atletas neutrales, pese a que los dos países están en guerra con Ucrania.

No se ha establecido con claridad la definición de neutralidad al aproximarse varias competiciones clasificatorias para los Juegos Olímpicos que serán inaugurados en julio del año próximo.

El Comité Olímpico Internacional recomendó en marzo que algunos rusos y bielorrusos podrían reintegrarse en eventos individuales pero no en los colectivos, sujeto a que no se hayan pronunciado públicamente a favor de la guerra en Ucrania, y que no tengan nexos con “las fuerzas armadas”.

El presidente del COI Thomas Bach dijo que algunos de las entidades rectoras de los 32 deportes del programa de París han sabido mostrar el camino para la participación de los rusos y bielorrusos.

“Ustedes lo están haciendo ante los cuestionamientos de detractores que buscan que la gente piense que no es posible”, dijo Bach.

Poco después de la invasión a Ucrania en febrero del año pasado. Bach y el COI tomaron la iniciativa de marginar a Rusia del deporte internacional.

Al extenderse la guerra y los Juegos de 2024 acercándose, el COI y Bach empezaron a sugerir que era discriminatorio excluir a todos los rusos y bielorrusos. Si se aprueba su participación, el COI indicó que los rusos y bielorrusos no podrán exhibir su bandera, entonar el himno o lucir uniformes con los colores nacionales.

Dirigentes del ASOIF advirtieron que “cada deporte tiene realidades distintas.— AP