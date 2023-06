Diego Cocca, de alta exigencia

Diego Cocca lleva menos de seis meses en el cargo, pero quizás el momento más importante de su gestión como técnico de México ha llegado muy pronto.

El entrenador argentino buscará el jueves que México rompa una racha de cinco partidos sin vencer a Estados Unidos. Salir airoso en el estadio Allegiant de Las Vegas instalará al Tri en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En febrero, Cocca asumió en relevo de su compatriota Gerardo Martino pero lo visto no ha sido deslumbrante. México consiguió victorias frente a Surinam y Guatemala, una igualdad en casa ante Jamaica y luego otros dos empates en amistosos frente a Estados Unidos y Camerún.

“Sé dónde estoy sentado, la silla que ocupo, no me critican a mí, critican al técnico, al proceso y a alguien hay que echarle la culpa, en el fútbol es el técnico, yo ni fui a Qatar, no tengo la culpa, pero acepto el lugar donde estoy”, dijo Cocca. “Acepto la gente y lo que están diciendo”.

El prestigio de México quedó golpeado luego de naufragar en la primera ronda de Qatar 2022, algo que no ocurría en un Mundial desde Argentina 1978.

Cosas interesantes

Estados Unidos afronta el partido con B.J. Callaghan como su segundo entrenador interino desde que Greg Berhalter dejó el cargo en diciembre tras llevar a la selección a los octavos de final del Mundial. Anthony Hudson, el primer relevo, renunció al cargo a principios del mes.

“Somos conscientes que han hecho cambio de técnico, creemos que es por seguir una manera una forma una identidad, tienen jugadores versátiles y estamos listos y preparados para lo que proponga Estados Unidos”, dijo Cocca.

La otra novedad de Estados Unidos será el debut internacional del delantero Folarin Balogun, quien viene de una temporada en la que anotó 21 goles para el club francés Balogun. El atacante de 21 años decidió representar a Estados Unidos a nivel de selecciones cuando también tenía a Inglaterra y Nigeria como opciones.

Una duda que tendría Cocca es en la delantera, pero se habría decantado por el yucateco Henry Martín en vez de Santiago Giménez.