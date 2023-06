'No me arrepiento': Ana Gabriela Guevara sostiene críticas a la Selección de Natación

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo no arrepentirse de sus declaraciones contra la Selección Mexicana de Nado Sincronizado, las cuales generaron polémica.

Después de dar un mensaje de unión a los atletas que conforman la Delegación Mexicana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la también deportista sostuvo sus declaraciones en contra de las nadadoras.

“No me arrepiento”, Ana Gabriela Guevara sobre nadadoras

Al ser cuestionada por sus declaraciones sobre el equipo de Natación Artística después de ganar cuatro medallas en la Copa del Mundo en Egipto, Ana Gabriela Guevara dijo no arrepentirse pese a la polémica.

“Tomando en cuenta el discurso que nos diste de unión a los atletas. ¿Te arrepientes un poco de las declaraciones que han generado tanta polémica?”, preguntó un miembro de la prensa, “No”, dijo contundente la atleta.

"Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo", dijo al salir de Palacio Nacional este jueves.

“Vuelvo a insistir en lo que dije anteriormente, aquí el factor es el chantaje y la mentira […] solo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de pesos de estímulos, estos del presidente, 12 millones por equipo”, afirmó.

La titular de la Conade concluyó diciendo que el caso “es muy subjetivo y repito, no es correcto en la forma en la que se hizo, en la que se dieron las cosas pero bueno”.

¿Qué dijo Ana Gabriela sobre las nadadoras?

A mediados de mayo, la Selección Mexicana de Natación Artística logró una victoria histórica en el Mundial realizado en Egipto, tras lo cual denunciaron que no contaron con apoyo de parte del Gobierno de México por lo que tuvieron que vender trajes de baño para costear el viaje.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, dijo en respuesta a la denuncia de la Selección de Natación por la falta de apoyo del Gobierno.

La titular de la Conade dijo que las acciones del equipo de Natación “es un capricho”, y de ella no recibirán dinero ni recursos porque actúan fuera del marco legal.

"Ana Guevara":

"Ana Guevara":

Por los comentarios de la titular de @CONADE sobre la selección de Natación Artística de México.

“Estaban avisadas con tiempo de antelación que esto iba a pasar (no habría recursos) [...] Si quieren seguir en el chantaje, tienen dos vías: seguirla padeciendo y seguir adelante con su novela porque de momento, no hay forma de darles recursos", dijo en entrevista posterior con Grupo Fórmula.

Tras la polémica, este junio se anunció que la Ciudad Deportiva que lleva su nombre en Atizapán de Zaragoza podría ser renombrada a Saúl 'Canelo' Álvarez, a lo cual Ana Gabriela Guevara respondió: "mi ego está muy satisfecho".