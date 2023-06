Quiñones es opción

En conferencia de prensa en el Allegiant Stadium, Cocca habló del tema “nacionalizados” y del sondeo con directivos de la Federación Mexicana de Fútbol.

“El trabajo de seleccionador es infinito. Tiene tanto por hacer, y a mí me ilusiona porque hay un campo de mejora muy grande (con todos los involucrados en selección mexicana), tengo muchísimo para mejorar y una de las posibilidades es tener nacionalizados, o tener jugadores que le puedan dar algo a la selección y de eso me tengo que encargar yo también, y me estoy encargando”, dijo Diego Cocca.

El delantero nacido en Colombia, Julián Quiñones, ha hecho énfasis en sus redes sociales sobre la consolidación de su proceso para adquirir la naturalización como mexicano.

Según los involucrados en el proceso, ha habido constante comunicación entre el técnico de la selección mexicana y Quiñones.— ESPN