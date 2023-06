Doria y “Mudo” no serán cementeros

Tras la fallida transferencia a Cruz Azul, Matheus Doria regresó molesto a Torreón para reintegrarse a la pretemporada de Santos Laguna y lanzó un dardo hacia el club cementero al asegurar que no tiene ningún padecimiento ni lesión.

“Son cosas que van a tener muchísimas versiones. De hecho, nosotros nos quedamos dos o tres días sin tener información, ahí encerrados en el hotel, pero nos vemos en la jornada 4 (contra Cruz Azul) y ahí vamos a ver quién está lesionado o no”, expresó el defensa brasileño en el aeropuerto de Torreón, e insistió en que no tiene ningún problema físico.

“Pues obvio que no, mañana voy a entrenar; ya me llegaron mensajes de que me tenía que operar y todo, hasta pedí que me mandaran la radiografía para ver dónde y pues no, así son las negociaciones de gente de más arriba que… ya mañana a trabajar, nos toca trabajar”, dijo el jugador.

Doria viajará hoy junto a su compañero Eduardo Aguirre a Mazatlán para integrarse de nuevo con los Guerreros de cara al Apertura 2023, tras 10 días en Ciudad de México, donde no pudieron entrenar con el equipo celeste a pesar de que ya había un acuerdo entre todas las partes.

“Yo prefiero no meterme en el tema, soy un profesional del área del fútbol y me toca trabajar, soy jugador de Santos hasta el 2025 y voy a dejar todo por estos colores. Ya el tema de negociaciones y eso no tenemos mucho que meternos, nomás lo que nos diga y ahora nos toca trabajar y mañana ya vamos para Mazatlán”.

Por su parte, el “Mudo” Aguirre también aseguró que está bien físicamente.

“Todo sigue igual. Mis ganas de entrenar y jugar son las mismas de cuando estuve aquí (Santos) y cuando iba para allá (Cruz Azul) y nada, solo recalcar que yo estoy al 100, no padezco de nada y a lo que toca que es entrenar, estar al 100 para la pretemporada y el inicio de temporada”, manifestó.

Según ESPN, múltiples fuentes de Cruz Azul aseguraron que después de realizar los exámenes a Doria se le encontró una enfermedad hepática, mientras que a Eduardo Aguirre se le halló un problema de las hernias discales por las que fue operado en febrero pasado.

Se va “Chuy”

Ayer también se dio a conocer que tras 14 años en Cruz Azul, el portero Jesús Corona no seguirá en el equipo cementero, pues la directiva optó por no renovar su contrato.

Se dice que el guardameta continuaría su carrera con los Gallos Blancos de Querétaro.