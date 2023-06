"Checo" Pérez lanza reclamo a Red Bull por su monoplaza

CIUDAD DE MÉXICO- El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, vivió momentos de tensión durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá.

Aunado a otros problemas, la lluvia que azotó al Circuito Gilles Villeneuve complicó las pruebas. Uno de los afectados fue el tapatío, quien confesó que no pudo mejorar sus tiempos en la pista porque tuvo problemas con su monoplaza RB19.

"No me gustó donde habíamos terminado con el coche, pero ya no podíamos cambiar. Creo que tenemos mucho por mejorar en el auto", explicó "Checo" en entrevista con FOX Sports.

Por otra parte, Sergio Pérez criticó las interrupciones que se vivieron durante las prácticas libres. Aun así, se mantuvo optimista de cara a la carrera del Gran Premio de Canadá. "Hubo muchas interrupciones. Es muy difícil entender, especialmente en distancia de carrera porque llegó la lluvia en las últimas vueltas y salimos muy tarde a rodar con tanques llenos", finalizó el piloto mexicano.

Aquí algunas reacciones en redes sociales:

uD83DuDCA5Terminan los libres, VER 1º LEC 2º ALO 3º, Checo no encontró temperatura para hacer una mejor vuelta, optaron por la configuración para el domingo (seco) Nos vemos en la Qualy. #CanadianGP pic.twitter.com/87FklvScdH — F1 México (@GF1MX) June 17, 2023

Cuando sos fan de Checo y hay lluvia en la sesión y no sabes si te va a hacer la mejor carrera del mundo o un P17 pic.twitter.com/ChkPnn1Zkm — SANGRE CHEQUISTA (@RBChequista) June 17, 2023