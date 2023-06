Hamilton lidera en Canadá

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo, por delante de su compatriota y compañero George Russell, en el segundo entrenamiento libre —en el primero apenas se rodó— para el Gran Premio de Canadá, el octavo del Mundial, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió, con neumático blandos —con el que todos marcaron sus giros rápidos— los 4,361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 718 milésimas, sólo 27 menos que Russell; en una sesión que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron con el tercer y el cuarto tiempo, respectivamente.

El madrileño acabó a 126 milésimas de Hamilton; del que se quedó a 326 el doble campeón mundial asturiano, tercero en el Mundial. En una sesión que —después de que una avería en las cámaras de seguridad impidiera que se rodara más de apenas cinco minutos en la primera— duró media hora más de lo previsto; y arrancó, por ese motivo, 30 minutos antes de lo estipulado.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó con el octavo tiempo, a medio segundo de Hamilton y dos puestos por detrás de su compañero, el neerlandés Max Verstappen —que lidera el Mundial con 170 puntos, 53 más que él; y con 71 sobre Alonso—, que se quedó a 424 milésimas del tiempo del séptuple campeón del mundo británico.

Con malos augurios

Por su parte, Charles Leclerc, de Ferrari, no anticipó una mejoría para su escudería en Canadá, de cara al Gran Premio de mañana.

No anticipa que la situación sea buena el domingo, donde el monegasco anticipa que se prolongue la mala temporada de Ferrari. Leclerc puede reconocer que Ferrari está lejos de Red Bull, que ha ganado las siete carreras de la temporada.

Lo que no es aceptable es la falta de respuestas.

Leclerc no superó la primera ronda de clasificación en España hace dos semanas debido a problemas con el manejo de su Ferrari.

Toda la parte trasera de su vehículo se cambió de cara a la competencia y Leclerc avanzó del decimonoveno al undécimo lugar de la carrera, pero sigue sin entender por qué pasó tantos problemas en España.

“Clasificar en Barcelona fue algo muy particular y pienso que no fui el único que tuvo problemas. Necesitamos entender estas cosas y al momento no tenemos las razones”, dijo Leclerc. “Es un tanto preocupante y es donde tenemos que presionar y tratar de entender los motivos, porque obviamente la sensación fue muy mala”.— AP