Álvarez pide ser paciente

Edson Álvarez defendió el proceso de Diego Cocca, pero especialmente al grupo emergente de jugadores jóvenes, y dijo ayer que los objetivos en el Tri no caducaron ante Estados Unidos, sino que tienen una sola meta: Mundial 2026.

Aseguró que la contaminación mediática que generó la derrota de 3-0 ante Estados Unidos en la Liga de Naciones no le afecta a él, pero le preocupa que intoxique a los jugadores jóvenes de esta selección mexicana.

“No es la primera vez que hay tanto ruido mediático. Siempre ha pasado, llevo dos procesos mundialistas y esto ha sido una constante”, expuso.

“Terminé bastante enojado, triste, obviamente por lo mostrado. No pasa porque no sientan orgullo, no sientan amor por la camiseta. Es un nuevo proceso, estamos cambiando jugadores, estamos con un nuevo cuerpo técnico, nos estamos adaptando, obviamente no es de la mejor manera, no es lo que soñamos, pero hay que aceptar la realidad”, dijo el jugador del Ajax.— ESPN