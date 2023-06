Alan Pulido se acerca a México; Cruz Azul estaría interesado

Alan Pulido es uno de los objetivos del Cruz Azul para el Apertura 2023, dio a conocer en su sitio web la cadena ESPN, y es que Ricardo Ferretti, quien conoce bien al delantero mexicano lo quiere de celeste para apuntalar el ataque de su equipo.

Pese al interés de Chivas por Pulido y a que el equipo de Veljko Paunovic ha estado cerca del delantero que milita en el Sporting Kansas City de la MLS, ahora es la Máquina quien apunta a sus servicios.

Los acercamientos comenzaron a petición de “Tuca”, quien busca un atacante de confianza para el cuadro cementero. La Máquina, interesada en el futbolista, ya preguntó por la situación contractual de Pulido.

Por otra parte, también se ha comentado que la relación entre Ferretti y Cruz Azul se encuentra en su punto más bajo, con diferencias de ambos lados que nadie podía imaginarse a 15 días del inicio del Apertura 2023.

Ni “Tuca” ni la directiva de Cruz Azul se encuentran del todo felices en este momento, e incluso hay quienes piensan que el entrenador, siete veces campeón de la Liga MX, no terminaría el certamen o empezarlo.

“Lo que dice en su entorno es que es capaz de renunciar si no le traen lo que quiere. Tuca pidió varios jugadores que no le trajeron e incluso los colombianos él no los pidió (Dider Cambindo y Kevin Castaño), pero ahora los tendrá que ver en lo entrenamientos”, externó uno de los informantes, el cual agregó que el estratega de 68 años está muy enojado con la confirmación del equipo para el próximo campeonato.

“Tuca sabe que si renuncia ahora sería como una bomba atómica, sería una vergüenza que algo así sucediera a dos semanas de empezar el torneo (Apertura 2023), pero en este momento cualquier cosa puede pasar”, confió una de las fuentes a ESPN.