Escobas para los Dodgers

Los Gigantes de San Francisco completaron a una inusual barrida en la serie de visita ante los Dodgers al superarlos 7-3 ayer.

Fue la sexta ocasión que San Francisco barrió a Los Ángeles en una serie de tres duelos en el Estadio de los Dodgers desde que los equipos se mudaron a California en 1958 y la primera desde agosto del 2012.

LaMonte Wade Jr. y el venezolano Luis Matos tuvieron remolcadas dobles, Logan Webb (6-6) permitió dos carreras en siete innings y los Gigantes ganaron su séptimo duelo consecutivo.

Tony Gonsolin (4-2) permitió siete carreras por primera vez como jugador de los Dodgers, que han perdido cuatro de cinco.

Tras la humillante derrota por 15-0 el sábado, los Dodgers tuvieron oportunidad de irse arriba en la primera, pero James Outman se ponchó con las bases llenas.

Los Ángeles puso emoción en la baja de la novena llenando las bases con un out. El dominicano Camilo Doval golpeó a Will Smith el 7-3 antes de ponchar a su compatriota Wandy Peralta y que J.D. Martinez pegara un elevado de out.

NOLAN ARENADO conectó dos jonrones, incluyendo uno para desempatar el juego en la novena entrada para que los Cardenales de San Luis superaran 8-7 a los Mets de Nueva York y llevarse la serie.

Arena bateó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, pero los Cardenales dejaron ir la ventaja de 5-1 antes de que el tercera base volviera a pegar una carrera frente a Adam Ottavino (0-3) con un out en la novena.

Paul DeJong y Jordan Walker también jonronearon, mientras que Paul Goldschmidt pegó un doble de dos carreras y Brendan Donovan agregó un remolcador sencillo como parte de los tres imparables de San Luis, que había perdido cinco series y se repartió una.

Drew VerHagen (4-0), el cuarto pitcher de los Cardenales, retiró a los cinco bateadores que enfrentó. Jordan Hicks tuvo su segundo salvamento en dos días y logró un doble play del dominicano Starling Marte para terminar el juego.

EL PUERTORRIQUEÑO Eddie Rosario bateó un par de cuadrangulares y produjo seis carreras y los Bravos de Atlanta derrotaron ayer a los Rockies de Colorado 14-6 para conseguir su sexta victoria consecutiva.

Michael Harris II se fue de 5-5 y anotó tres veces por Atlanta, que borró un déficit de 5-0. Harris y Ozzie Albies conectaron sendos jonrones de tres carreras, ayudando a los Bravos a incrementar su liderato en las mayores al alcanzar los 126 jonrones.

Matt Olson y Orlando Arcia cada uno aportaron dos de los 18 imparables del equipo. Charlie Morton (6-6) cargó con tres carreras limpias y cinco imparables en la victoria.

Ryan McMahon pegó dos jonrones e impulsó tres carreras por los colistas Rockies, que han perdido cinco en fila y 11 de los últimos 14. Chase Anderson (0-1) permitió siete carreras y siete hits en poco más de tres entradas.

JOSH NAYLOR conectó cuatro imparables y produjo tres carreras y los Guardianes de Cleveland evitaron una barrida en la serie de tres juegos al derrotar por 12-3 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Guardianes dominaron el último de la serie, anotando dos en la primera, tres en la segunda y seis más en la cuarta para tomar una ventaja de 11-1.

El diestro Tanner Bibee (3-2) permitió tres carreras y siete imparables en cinco entradas, ponchando a seis y dando tres bases por bolas.— AP