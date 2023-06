Diego Cocca no se esperaba salir del Tri tan pronto

Anteanoche era aún técnico de la selección mexicana. Hoy ya está de regreso en el país, mientras que el Tricolor debuta el domingo ante Honduras en Copa Oro.

Diego Cocca habló después del convulso día en el que se anunció su salida y considera que su proceso “iba por buen camino”, y que también pensó “que tendría más tiempo” para cambiar las cosas con el Tri.

“Estamos convencidos de qué estamos construyendo algo, habíamos bajado el proyecto, habíamos bajado la edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, que estamos convencidos de que con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia”, declaró Cocca para el periodista David Medrano de TV Azteca.

El argentino, aún vistiendo la indumentaria del representativo nacional, aseguró no estar arrepentido de dejar a Tigres en las primeras jornadas del Clausura 2023 para tomar las riendas de la Selección Mexicana, pues tenía la intención de ayudar al balompié azteca desde adentro, situación que no hubiera hecho con otro combinado.

“No me arrepiento, es verdad que estaba en un proyecto muy bueno, respaldado, pero yo quiero mucho este país, si hubiera sido la selección de otro país con todo respeto lo hubiera dudado muchísimo, pero esa era mi intención, estoy triste por no poder ayudar a la selección desde dentro, necesita mucha ayuda, estamos convencidos de que empezamos encontrar los caminos para ayudarlos pero en cuatro meses es imposible, nosotros queríamos transformar la imagen de la selección, el nivel de la selección y estamos convencidos que íbamos por el buen camino, son decisiones que tomaron desde otro lugar”.

Cocca detalló que Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, fue el encargado de avisarle que ya no seguiría al frente de la Selección Mexicana para la Copa Oro, tras el tercer lugar que se consiguió en la Concacaf Nations League.

“Hoy a la mañana vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección, ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores, les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión por parte de la Federación la cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la selección”, comentó.

Alcanza a “despedirse”

Alexis Vega, delantero de las Chivas que no estará en Copa Oro por una lesión de la rodilla, recién se enteró del despido de Diego Cocca en el hotel de concentración antes de partir hacia Guadalajara para realizar su rehabilitación en la ciudad.

“Sí, me enteré ahorita en el hotel. Ni hablar, ni modo”, al ser abordado en el aeropuerto de Las Vegas. Y pues, “ni modo” dijo el atacante del Rebaño, “ahora a reportarse con Chivas”.

Vega fue parte clave de la medalla de bronce que Jaime Lozano consiguió con el Tri en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no podrá coincidir con el “Jimmy” debido a la lesión que sufrió hace algunos días.— EFE