Entre lucha y confort

En un artículo reciente, Catón escribió: “La fama, el dinero y el poder, enloquecen al tonto y atontan al inteligente”. Demasiada verdad para la vida placentera. Cruel tal vez.

Pero, si se observan las tablas de posiciones de la Liga Mexicana de Béisbol, en la Zona Sur eso está pasando. Dos equipos que están compitiendo por la supremacía, uno que está con números positivos, mal que mal, y seis que deambulan entre una mediocridad que, comparando con la Zona Norte, llama mucho la atención. Y también causa tristeza.

Se ha mencionado en los resúmenes semanales pasados: la Norte abruma con su alta competencia, y la Sur entristece por el conformismo. Allá encaja perfectamente lo que dice Armando Fuentes Aguirre a sus “cuatro lectores”. Digamos que se toca el punto de la fama.

Es notable que esos Olmecas que están jugando como una maquinita no se hayan descarrilado aún, como se vaticinaba. Recuerde aquello de “ya se van a caer, no es posible aguantar tanto”. Y nada: allá sigue.

¿Qué se dijo de los Diablos cuando fueron al sótano? “Ya les tocaba…” Pero los infernales, además de cambiar a su mánager cuando iban en picada, como que cambiaron el chip y se convirtieron en lo que siempre han sido: un equipo ganador. Digan lo que digan, que si sus procesos, que si controlan la liga, que si esto y lo otro. Un equipo de mexicanos, con jóvenes y veteranos en sinergia correcta, está haciendo buen béisbol.

Y a los Leones no les ha pasado eso. Cada que ganan un juego decimos: “Esperemos que ahora empiecen una buena racha”, pero igual cuando Art Charles pega uno o dos jonrones, se expresa: “Ahora sí despertó el gigante”. Y luego los Leones se van en picada y Charles a sumar ponche tras ponche. Los melenudos, desde la oficina, comenzaron a mover un poco tarde sus piezas. Ya dejaron ir a algunos de los que no respondían, y llegaron peloteros como Francisco Haro, mexicano, joven, talentoso, que se espera sea el revulsivo para el equipo. Difícil que solo uno haga la tarea, pero no imposible. Y, los números no mienten, son pocos los selváticos que se salvan de la quema, cursada la primera mitad de la temporada de la defensa del campeonato.

Norberto Obeso es el tercer mejor bateador de la Liga, Yadir Drake uno de los de mejor rendimiento bateando, fildeando y como líder; Alcides Escobar es un guante de privilegio en las paradas cortas, pero batea poco. Y se cayó el “Cafecito” Martínez que comenzó encendido; el Sebastián Valle de los 20 jonrones de 2022 está aún apagado; “Pepón” Juárez apenas ha jugado 33 partidos (seis jonrones, 25 impulsadas). Entre lesiones y ausencias, Roberto Vizcarra ha usado a jugadores como Marco Jaime, que ha hecho papel de utility bastante importante, igual elementos como Alan López, metiendo además a jovencitos que merecían una oportunidad. Buena decisión, si se ve la formación: para que tener extranjeros de .200, si los mexicanos pueden hacer lo mismo o mejor.

En el pitcheo, ha sido complicado. Yoanner Negrín y Jake Thompson han cargado la rotación, Henderson Álvarez no ha estado a la misma altura del año pasado, y de allá la importancia de que Haro cante como buen gallo. André Rienzo ya fue vapuleado tres veces, y se espera que repunte para que no sea otro Héctor Velázquez.

Buenas notas las de Alex Tovalín, que es una figura entre los relevistas mexicanos (irá a los Juegos Centroamericanos), pero está muy trabajado.

Lo que deben esperar los aficionados es que los Leones peleen por ir más allá de ese cuarto sitio que ocupan desde hace varias semanas. Que ese récord de 23-25 con que hoy arrancan la segunda mitad del calendario mejore y pueda notarse.

Pasado el break por el Juego de Estrellas, regresa la competencia con una Zona Norte muy peleada entre seis equipos que marchan con récord ganador. Tijuana, Laguna y Monterrey van en una encarnizada pelea, y Monclova allá va. Tienen rósters importantes, pero, además de dinero, hay deseos de estar en lo más alto.

Y tenemos una Zona Sur dominada por el mejor equipo del circuito, Tabasco, pero que, tras el segundo, Diablos, los demás parecen estar en una zona de confort. Cuatro pasan, y a eso apuestan, entre ellos los Leones, a meterse a como dé lugar a la postemporada, recordando que en las finales, es otra historia (se coronaron en 2022 calificando en la última semana).

La gran mayoría de equipos se ha movido. Ya ocho novenas tienen pilotos distintos a los que comenzaron, unos han mejorado, otros no, y se cuentan por decenas los extranjeros que han causado baja por rendimiento.

Los campeones Leones, si quedan cuartos, chocarían en playoffs contra Tabasco, si mantiene su ritmo. No se ve que los de abajo puedan ser problema para ninguno de los cuatro punteros. Entonces… ¿bastará con el confort para ir a la postemporada?— Gaspar Silveira Malaver