Jorge Pietrasanta vuelve a contraatacar, le responde a Martinoli

CIUDAD DE MÉXICO.— La Selección Mexicana atraviesa por uno de los peores momentos, y tanto la afición como los periodistas deportivos no pudieron evitar emitir su inconformidad ante esta situación. Uno de los que "destrozó" al Tri tras ser humillado en la Semifinal ante Estados Unidos, fue Christian Martinoli, quien evidenció el papelón que la selección de México tuvo en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sin embargo, su opinión fue refutada por su colega Jorge Pietrasanta, quien al parecer considero "incongruentes" las palabras de cronista de TV Azteca.

¿Por qué Christian Martinoli y Jorge Pietrasanta se pelearon?

En redes sociales, el nombre de Pietrasanta y posteriormente de Martinoli se convirtieron en tendencia este pasado 19 de junio, la razón de esto, un mensaje en Twitter que el analista de ESPN lanzó en contra de Christian. Sin embargo, como era de imaginarse, el también conductor del programa "Los protagonistas" no se quedaría callado.

Martinoli, después del partido de ayer, hizo un en vivo en Facebook, y no solo terminó de humillar a Pietrasanta, sino que también se orinó en TUDN uD83EuDD75uD83EuDD75uD83EuDD75 pic.twitter.com/eIT9pYkwcV — ricardo (@richiBoy__) June 19, 2023

Pero hay que destacar que todo empezó cuando Christian Martinoli, fiel a su estilo criticó la actuación de los jugadores y directivos del Tri, además de mencionar que ese ‘torneo no existía’ (Liga de Naciones de la Concacaf).

No obstante, Jorge Pietrasanta no consideró que lo dicho por el comentarista de la televisora del Ajusco sea lo adecuado, por lo que compartió en redes sociales un mensaje. Esta publicación le llegó a Martinoli, quien le respondió de manera irónica en vivo durante la transmisión del juego de México contra Panamá.

“Escucho ‘torneo que no existe’, entonces para qué lo narras”, escribió Jorge luego de una declaración de Christian Martinoli.

Escucho “torneo que no existe” Entonces para qué lo narras? uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) June 18, 2023

A lo que Martinoli le respondió: “Un torneo que claramente no existe, pero aquí estamos. Nosotros sí estamos, hay otros que quisieran estar y no están, pero que tal nos están escuchando. No nos escuchen, si nunca te han gustado; aparte te echaron de todos lados”.

Martinolli le rompe la m.... a Pietrasanta ...como nos ve y lo corren de todos lados uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 no dan una los telerisos... pic.twitter.com/QHAN9aPgtJ — RamsesElMaza (@ramses_maza) June 19, 2023

Jorge Pietrasanta le vuelve a responde a Christian Martinoli, ¿qué le dijo?

Pietrasanta nuevamente contraatacó y, aprovechando el despido de Diego Cocca como DT del Tri, señaló que tal situación le dio la razón a lo que él dijo a modo de respuesta a los comentarios que emitió Christian sobre la participación de México en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Nada más para que vean que este torneo que terminó sí existió, si no, no vendrían estas críticas y ahora la despedida del técnico, un torneo que se enfrentaba a Estados Unidos y se tenía que ganar y que por eso, claro verdad, sí existe, aunque se rían”, expresó en un programa deportivo.

Pietrasanta todavía no se la puede sacar y sigue cagado por la papeada que le aventó Martinoli JAJAJAJAJAJA https://t.co/jAoRyZZAYv pic.twitter.com/DVal6oxgqY — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) June 19, 2023

