Dani Alves en entrevista desde la cárcel da su versión sobre lo sucedido: ''La perdono''

BARCELONA.— Dani Alves tras cinco meses en prisión habló por primera vez sobre lo sucedido en diciembre pasado en la discoteca Sutton de Barcelona.

El exjugador de Pumas, quien continúa en el Centro Penitenciario Brians 2, decidido dar su primera entrevista y contar su versión sobre lo sucedido aquella noche de diciembre en la que presuntamente abusó sexualmente de una joven de 23 años de edad, quien lo denunció, y por tal razón fue detenido y encarcelado por las autoridades catalanas.

El también exjugador del FC Barcelona, quien tras varios meses en prisión y no poder obtener la libertad condicional pese a todos los esfuerzos y pruebas presentadas por su abogado, en plática con La Vanguardia, Dani manifestó que quiere que la gente conozca la historia como él la vivió.

"Quiero que la gente sepa lo que pienso, que conozca la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. No tienen nada que ver con lo que pasó. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y terror que no tiene nada que ver con lo que yo hice", expresó Alves.

El jugador de nacionalidad brasileña también reveló que no sabe por qué la denunciante argumenta que él abusó sexualmente de ella cuando la joven no tiene "ni una sola marca en su cuerpo".

"No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en baño... No ha habido ni una sola noche en la que yo no haya dormido tranquilo. No sé si ella tiene la conciencia tranquila y si duerme bien por las noches... Pero yo la perdono", dijo de forma contundente el exfutbolista.

Asimismo, Dani Alves ha sido señalado de dar diferentes versiones de lo sucedido aquella noche y esa situación le ha afectado en el juicio; sin embargo, explica que lo hizo por miedo.

"Tuve miedo de perder a Joana (su esposa) y por eso mentí. Luché por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando... A la única persona que le tengo que pedir perdón es a Joana Sanz", comentó el lateral.

El lateral, que pasó por clubes como Barcelona, Sevilla y PSG afirmó que él se hubiera quedado a ver qué pasó con la joven si la hubiera visto llorar, pero al no verla mal se retiró del lugar.

"Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba".

"Si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado", agregó el futbolista.

Sin embargo, el exfutbolista reiteró su versión de los hechos, destacando que había acordado con la joven tener relaciones sexuales en los baños de la discoteca. Asimismo, Alves detalló lo que sucedió luego de estar con la denunciante.

"Salí del Sutton tranquilo. Llegué a mi casa. Me duché porque mi mujer ya dormía y me avergonzaba de la infidelidad. Me enjaboné con rabia. Me acosté en otra cama. Regresaba a México a los dos días para jugar y en algún medio de comunicación se publicó que una joven acusaba a Dani Alves de agresión sexual. Llamé por teléfono a mi abogada, Miraida Puentes. Ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y que podía viajar y salir de España con total tranquilidad, por eso me fui".

Finalmente, Dani Alves indicó que si contaba su versión de lo ocurrido fue solo para pedirle perdón a su todavía esposa, Joana Sanz. El brasileño espera que sus disculpas sean aceptadas y así poder mantener su matrimonio.

