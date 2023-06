Una excorredora consigue logros en nado abierto

Ganarle a la mente, vencer los miedos, ponerle pasión a lo que hace y jamás rendirse es parte de la filosofía de vida de Cecilia Arratia del Castillo, una mujer que se dedicaba a las carreras a campo traviesa, en las que se ponen a prueba la resistencia, la fuerza física y la mentalidad, pero de pronto por razones médicas se le prohibió volver a competir.

Fue un momento de gran tristeza y frustración para Cecilia, quien desde niña ha estado vinculada al deporte.

“Esto no me vencerá”, pensó, y aunque ya no puede competir en las carreras extremas encontró en la natación el deporte ideal para seguir rompiendo sus propios paradigmas, imponiéndose retos y buscando ser mejor cada día.

Hace apenas un año Cecilia incursionó en el nado en aguas abiertas, algo que le daba mucho temor, y hoy puede contar no sólo que compite en las “Iron woman” que se realizan a lo largo y ancho del país, sino que se ha alzado como ganadora en varias ocasiones.

Apenas el domingo 11 pasado en Progreso, en la competencia de medio fondo “De muelle a muelle”, la atleta ganó el primer lugar de su categoría, de 50 a 59 años, y el quinto lugar femenil de toda la competencia.

Ella tiene 53 años, por lo que fue un logro por demás importante colocarse en el quinto lugar general, pues compiten atletas mucho más jóvenes.

En su categoría ganó con una diferencia de 55 minutos con el segundo lugar, y una hora y 15 minutos en relación con el tercer lugar.

“Pensé que algo iba mal, porque no veía a nadie cerca de mí”, cuenta, pero la realidad es que fue mucho más rápida que sus rivales.

Las cosas no han sido fáciles para Cecilia, quien sufre desgaste en sus articulaciones, sobre todo en la zona lumbar.

Todos los días sufría y dormía con dolor, pero la natación y un tratamiento que sigue para fortalecer las articulaciones le han ayudado a frenar las molestias, así ha logrado seguir en el deporte, que es parte fundamental de su vida.

Cecilia comparte que desde niña sus padres le inculcaron el deporte, comenzó haciendo natación, tenis, luego atletismo y fue parte del Comité Olímpico Mexicano compitiendo en salto de altura y longitud.

Cuando dejó esa faceta encontró en las carreras a campo traviesa el nicho ideal para ponerse a prueba.

“Son carreras de muchos kilómetros, llevas tu cuerpo al límite, tienes que cargar cosas pesadas, saltar muros, pasar zonas de agua y lodo, pasamanos, entre otros”.

El año pasado en el mundial de “Spartan race” realizado en Abu Dabi, en el desierto, una carrera con obstáculos de 27 kilómetros cuando Cecilia comenzó a sentirse mal. Sintió que algo le pasaba a su cuerpo.

Luego de la competencia acudió al médico y ahí fue cuando le dijeron que por el desgaste en sus articulaciones ya no podría volver a competir.

No puedes correr, brincar, ni cargar nada, se le dijo, fue un momento triste para ella.

Sin embargo, luego del impacto de la noticia, decidió que no se iba a dejar vencer, que haría otra cosa, y es entonces que pensó en la natación, y en incursionar en las competencias de aguas abiertas.

Esto significó para ella vencer sus miedos, pues, señala que le daba miedo nadar en el mar, ahora nada en aguas abiertas, y en los pocos meses que lleva en este deporte se ha sentido feliz. “Le perdí el miedo, pero no el respeto”.

Para ella, practicar esta disciplina le ha permitido ir conociendo “la hermosa República Mexicana”.

Cecilia Arratia nació en Ciudad de México, pero su padre es yucateco.— IRIS CEBALLOS ALVARADO