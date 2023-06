Dani Alves explota contra Xavi Hernández: ''Que se olvide de mí''

El exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, rompió el silencio. Esto, tras permanecer cinco meses en prisión preventiva por la presunta violación de una joven de veintitrés años.

Durante una entrevista con el medio español La Vanguardia, el brasileño explotó contra el entrenador del Barça -Xavi Hernández-, y le pidió que se olvide definitivamente de él.

"Lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: 'Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo'", sentenció el brasileño.