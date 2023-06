María de la Luz Monge celebra su siglo de vida

Una hermana de Jesús “Chucho” Monge, el famoso compositor de “México, lindo y querido”, celebrará hoy en Mérida un siglo de vida.

María de la Luz Monge García es el nombre de la centenaria dama, quien se dice contenta de festejar sus 100 años rodeada de su familia y seres queridos.

“Estoy muy contenta y muy feliz de que Dios me haya dado presencia de verlos”, señala la festejada, a quien todos llaman cariñosamente Lucero y que hoy es tronco de una familia numerosa, compuesta de 11 hijos (dos ya fallecidos), 29 nietos, 60 bisnietos, seis tataranietos y un chozno.

Hija de Jesús Monge Oseguera y María García, doña Lucero vio la luz en Ciudad de México el 14 de junio de 1923. La capital del país en aquel entonces era diferente: más rural, menos poblada, más transparente.

A doña Lucero le gustaba esa ciudad retratada infinidad de veces en las películas de la época de oro del cine mexicano. Allí vivió toda su vida, allí estudió Comercio, que nunca ejerció por la negativa de su padre. “Decía que me iban a robar, viejito loco”, dice sonriente.

También estudió música, pues como su hermano Jesús tenía vena artística. “Yo era soprano”, recuerda. Pero al igual que con su carrera de Comercio, su padre no le permitió desenvolverse en los escenarios.

“Mi profesor me iba a presentar en Bellas Artes, pero mi padre no me dejó porque, según él, me iba a echar a perder”, admite a Diario de Yucatán en entrevista en casa de uno de sus familiares en la colonia Montes de Amé.

Sin embargo, cada vez que tenía oportunida, doña Lucero cantaba. Así fue en los festivales de la escuela, y en las reuniones organizadas en casa con su hermano “Chucho” y el trío Tariácuri no podían faltar canciones como “La feria de las flores” y “México, lindo y querido”.

Doña Lucero recuerda a “Chucho” Monge como un tipo muy simpático para quien todos eran sus amigos. “Era un hombre muy gentil y muy famoso”.

La centenaria dama añada que esas épocas eran de un México tranquilo, de amigos, de gente buena.

Fue por esos años que conoció a José Martín Rueda, con quien se casó y procreó 11 hijos: María de la Luz (que en paz descanse), Alejandro, José, Mario, Jesús, Silvia, Ana María, Dulce María, Roberto, Armando y Ana María. Yolanda Mercedes falleció a los 6 meses de nacida.

Aunque viajó mucho y vivió un tiempo en León, Guanajuato, Ciudad de México fue siempre su lugar de residencia. Allí vivió grandes momentos y otros trágicos como el terremoto de 1985, del cual recuerda la caída del cine “Encanto”, enfrente de su casa.

Doña Lucero permaneció en la capital del país muchos años más hasta que hace dos, por motivos de salud, se mudó a Villahermosa para vivir con una de sus hijas.

Sin embargo, su fiesta de los 100 años será en Mérida, donde vive la mayor parte de su familia. “Mérida es muy bonita”, dice la centenaria dama, quien aconseja ser feliz y estar tranquila para vivir muchos años.— JORGE IVÁN CANUL EK