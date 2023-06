Reconoce Boca a Juan Román

Juan Román Riquelme, considerado “el último 10” y máximo ídolo de Boca Juniors, incluso por encima de la leyenda Diego Maradona, ofreció una última función como futbolista en el estadio La Bombonera a nueve años de su retiro en un partido despedida contra jugadores de la selección Argentina de distintas épocas, entre ellos el astro Lionel Messi.

“Riquelme, Riquelme”, se rindió un estadio colmado y teñido de azul y amarillo cuando salió al campo el ex mediocampista creativo, quien fue emblema del ciclo más ganador en la historia del popular club argentino con tres Copa Libertadores (2000, 2001 y 2007) y la Copa Intercontinental 2000 tras vencer 2-1 al Real Madrid con una actuación memorable del Diez. Varios de estos trofeos se exhibieron durante el homenaje.

Las Leyendas de Boca, con Riquelme como capitán, junto a los exfutbolistas colombianos Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, entre otros, y dirigidos por el técnico multicampeón Carlos Bianchi superaron por 5-3 a un combinado de la albiceleste que tuvo a los campeones del mundo Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y al entrenador Lionel Scaloni, aunque esta vez como lateral.

“El fútbol me ha dado todo en la vida, yo soñaba con comprarle la casa a mi mamá. Ustedes me trataron de maravilla desde el primero hasta el último partido", agradeció Riquelme al hablarle a los hinchas tras el partido. “Pasaron muchas cosas. Me tocó jugar con el más grande que yo vi de chiquito, que fue Maradona. Después pasó el tiempo y tuve la suerte de jugar con otro grande (por Messi). Para todos los bosteros tenerte acá es inolvidable”.

Entre los invitados también estuvieron Pablo Aimar, Luis González, Juan Pablo Sorín y Javier Saviola, exjugadores de River Plate, clásico rival de Boca, pero amigos de Riquelme. El veterano Alfio Basile y José Pekerman dieron las órdenes en la banca del seleccionado.

Riquelme, de 45 años, dejó el fútbol profesional en 2015. Desde entonces, el ex mediocampista amagó en varias ocasiones con una despedida de los campos de juego, pero por diversas razones nunca la había concretado.

En la actualidad es vicepresidente de Boca y máximo responsable del fútbol profesional. Decidió organizar el partido en el último año de gestión antes de las elecciones, en las que probablemente busque un nuevo mandato.

En el sorteo de capitanes, los hinchas de Boca le marcaron la cancha a Messi: “Messi, Messi, Messi, me tenés que perdonar, en La Boca el más grande, el más grande es Román”.— AP