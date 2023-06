El contraste continúa

Los Diablos Rojos del México van en serio en su intención de regresar a los primeros planos. No han dejado de jugar bien desde que cambiaron de mánager sorpresivamente en la tercera semana de la temporada.

En total, ya son diez los equipos que cambian de piloto en esta temporada, sumando al movimiento anunciado ayer por los Tigres de Quintana Roo, que colocaron en el timón de mando a uno de sus peloteros insignia, Carlos “Chispa” Gastélum.

Se procura siempre de mover piezas para mejorar el accionar de los equipos. Forzados por las circunstancias, los Leones de Yucatán usaron un line up alternativo casi todo el fin de semana, usando peloteros jóvenes. Esa puede ser una buena opción siempre: jugar con sangre joven, darles oportunidades de desarrollarse. Pero no funcionó del todo porque los “mayores” no están respondiendo del todo.

Y eso es lo que ha significado el avance de los Diablos hacia la cima, empatados con los Olmecas de Tabasco: una sinergia perfecta entre juventud y experiencia. En el Norte, vaya pelea que se está viviendo, con Tijuana arriba por poquito, y detrás suyo Laguna y Monterrey de la mano.

En el Sur, parece cosa de dos la cima, con el tándem Diablos-Olmecas, porque muy atrás aparece Puebla, y todavía más lejos, dos que ya comparten el cuarto-quinto sitio, como son Yucatán y Veracruz.

¿Los campeones defensores en quinto sitio? “Afirmativo, Houston”…

Los melenudos cayeron a esa posición tras perder nueva serie en casa ante los Mariachis, que ya están recuperando terreno en el Norte. En la sexta están los Guerreros, junto con los Tigres. Una buena racha de esos dos y podrían dar un susto a Águila y Leones.

Ojalá los dos novatos que están debutando los Leones jueguen con constancia. Preferible que el “Chapo” Vizcarra les dé actividad a ellos, que traer refuerzos que a final solo son peloteros inflados por el marketing del club. Al menos, el yucateco Elías Verdugo Sosa dio nota positiva en sus primeros dos partidos y batea de 4-2, en una buena semana para los “yucas”, pues recuerde que, en el primero de la serie ante Oaxaca, ganó el zurdo meridano Saúl Vázquez.

Tenía mucho que no veíamos a dos paisanos jugar con las fieras. Y no solo eso: hacerlo bien. Salvaron una semana que, para Yucatán, fue de 3-3. Y por otro lado, comentarios de aficionados: acostumbrarse a la luz y sombra de los melemudos de esta temporada. Eso ha sido su calendario, de récord de 26-28. No importa, mientras haya fiesta con show y ruido, como comentaban los cronistas viajeros de Guadalajara.— Gaspar Silveira Malaver