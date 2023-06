El remo da 4 oros a México

El equipo mexicano de remo sumó cuatro medallas de oro durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Los protagonistas fueron Ricardo de la Rosa y Rafael Mejía, que en par de remos cortos peso ligero consiguieron un tiempo de 6’29”10 para obtener el primer lugar.

Lilian Armenta y Maite Arrillaga hicieron lo mismo en la modalidad de dos remos sin timonel femenino con tiempo de 7’27”93, mientras que Juan Flores alcanzó el primer lugar del podio en las aguas del lago de Ilopango, en las afueras de San Salvador, en par de remos cortos con un tiempo de 6’56”22.

El cuarto oro fue para Melissa Márquez, quien terminó en primer lugar en par de remos cortos peso ligero femenino con un tiempo de 7’46”99.

Dominio mexicano

Emiliano Hernández también añadió un metal dorado para la delegación mexicana al ganar en el pentatlón moderno, disputado en la subsede de Santo Domingo.

Hernández ganó con 1,503 puntos, seguido de su compatriota Duilio Carrillo (1,493) y el cubano Lester Ders (1,467), quien envió al cuarto lugar al mexicano Manuel Padilla, medallista de la Copa Mundial.

“En París me veo haciendo la competencia de mi vida; voy a mejorar en las cinco pruebas porque no he llegado a mi máximo potencial”, dijo el competidor de 25 años tras colgarse el oro.— EFE Y AP