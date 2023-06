Eury, el lanzador récord

A los 20 años y 71 días de nacido, Pérez se convirtió en el lanzador más joven desde al menos 1901 en hacer tres aperturas seguidas de seis o más innings sin anotaciones. Además, es apenas el tercer lanzador nacido en Latinoamérica con una seguidilla de tres aperturas de 6 actos en blanco, con seis o más ponches y uno o menos boletos, sin importar la edad. Los otros dos son el miembro del Salón de la Fama y también dominicano, Pedro Martínez (cuatro en fila a los 30 años en el 2002), y el venezolano Johan Santana (cuatro en fila a los 25 en el 2004).

“Estoy enfocado en divertirme con todos mis compañeros”, comentó Pérez. “Salir al terreno a competir. Lanzar un gran juego, dar un gran espectáculo. Estoy haciendo un buen trabajo, pero aparte de eso, nada más”.

Pérez comenzó la temporada en Doble-A Pensacola, donde hizo sólo seis salidas antes de que los Marlines lo llamaran para ocupar el puesto de Trevor Rogers (distensión en el bíceps izquierdo) en la rotación.

Desde su debut el 12 de mayo, Pérez ha sorprendido al mundo del béisbol con una EFE de 1.34, la mejor en las nueve primeras aperturas de un jugador de Grandes Ligas (mínimo 40 entradas) desde la EFE de 1.20 de Steve Rogers en 1973. Pérez ha permitido una sola rayita en sus últimos seis desafíos (33 actos), la menor cantidad de carreras recibidas por un pitcher de 20 años o menos en un período de seis partidos en una temporada desde 1901 (mínimo 30 episodios).

“Nunca he visto nada igual. Jamás. Me enfrenté a Clayton Kershaw cuando llegó. En realidad fui el bateador que enfrentó en su primer turno a los 20 años, y dominó. Pero no creo que haya tenido una racha como esta. Esta es una racha loca. Y no veo que vaya a tomar otra dirección”, contó Skip Schumaker, mánager de los Marlines.

Pérez tampoco cree que eso vaya a cambiar.

“Ha sido muy divertido, ganar es divertido”, reconoció Pérez. “Así que tenemos que seguir ganando muchos juegos. Nuestro próximo paso son los playoffs. Ese será el siguiente paso”.— AP