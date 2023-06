Atleta cubana regresa medalla a mexicana; se la quitaron por "reglas absurdas"

SAN SALVADOR.— Laina Pérez, tiradora cubana, ha generado los aplausos y elogios a su persona, luego del noble gesto que tuvo con la atleta mexicana Alejandra Cervantes, a quien le quitaron su medalla de bronce, que había ganado el pasado 25 de junio en la prueba de tiro deportivo de 10 metros con pistola de aire en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Esta presea fue otorgada a la atleta cubana luego de que a la mexicana la despojaron de su medalla porque el reglamento no permite que una sola delegación pueda acaparar el podio. Por lo tanto, luego de que México consiguió oro, plata y bronce, los organizadores decidieron quitarle a Alejandra Cervantes la de bronce para dársela a Laina Pérez, pero la cubana se negó a recibirla.

VIVA EL JUEGO LIMPIO uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDDE8uD83CuDDFA



La tiradora Alejandra Cervantes agradece el gesto de la cubana Laina Pérez al devolverle la medalla uD83EuDD49 de bronce y explica el momento que quedó para la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023 pic.twitter.com/uEtVED850y — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 28, 2023

Laina Pérez, atleta cubana, regresa medalla a mexicana; así se vivió este noble gesto

México, en la prueba de 10 metros pistola de aire individual femenil, ganó las tres medallas: oro, plata y bronce, gracias a las actuaciones de Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes.

Al finalizar la competencia, las tres deportistas mexicanas subieron al podio y fueron premiadas con sus respectivas preseas. Pero el Comité Organizador de los JCC, comunicaron horas después, que la medalla de bronce tenía que ser entregada al cuarto lugar, posición en la que quedó la cubana Laina Pérez.

La estelar Laina Pérez conquista el cuarto lugar en la pistola aire 10 metros de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de #SanSalvador2023 Mejoró de la etapa preliminar a la final, pero cedió ante tres mexicanas. #MasRetosMasCompromiso #Cuba pic.twitter.com/Ue7oVFprip — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) June 25, 2023

En una austera ceremonia realizada en un salón los dirigentes obligaron a la mexicana Alejandra Cervantes a entregar el bronce a la cubana, quien de inmediato se la quitó y la regresó a la que considera su legítima dueña.

"Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella", dijo la atleta de Cuba quien volvió a colocarle la medalla de bronce a la mexicana.

Este es el momento FAIR PLAY de los Juegos Centroamericanos #SanSalvador2023



México hizo el 1-2-3 en tiro deportivo, pero por reglamento esto NO PUEDE SUCEDER.



Ante el hecho retiran la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes y Laina Pérez de Cuba la devolvió. pic.twitter.com/6uSckOqxmX — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 28, 2023

uD83DuDDE3?"Lo justo es que ella se quedara la medalla" Laina Pérez



uD83CuDDE8uD83CuDDFA Laina Pérez explicó el porqué tomó la decisión de devolverle la medalla a Ale Cervantes uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83EuDD49



uD83DuDCF2 https://t.co/PwWXXm1qgN



uD83DuDCF9 | @joseangelr10 pic.twitter.com/WQ1IbEgjvG — Esto en Línea (@estoenlinea) June 28, 2023

Cabe destacar que, según el reglamento para esta edición de Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, ninguna delegación puede acaparar el podio en una prueba, no puede ser premiada en los tres primeros lugares, así que la medalla de bronce pasa automáticamente al cuarto lugar.

Asimismo, vale la pena resaltar que en otras disciplinas como el pentatlón moderno femenil, México también acaparó el podio.

¡MÉXICO GANA TODO EN PENTATLÓN! uD83EuDD47uD83EuDD48uD83EuDD49



Las atletas mexicanas se llevaron todas las preseas del pentatlón moderno femenil en los Juegos Centroamericanos uD83DuDD25



Mayan Oliver consiguió el oro, Mariana Arceo la plata y Catherine Oliver el bronce uD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83CuDDF2uD83CuDDFD#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/TMqv4Eu1Mz — La Octava Sports (@laoctavasports) June 25, 2023

Te puede interesar: Yucateco gana medallas de oro y plata en los Juegos Centroamericanos