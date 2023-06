Ana Guevara minimiza éxito de México en Juegos Centroamericanos: ''Es competencia de relleno''

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade se encuentra de nueva cuenta envuelta en una gran polémica, ahora al demeritar el éxito de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

México es actualmente el país con más medallas de oro y líder del medallero general; los deportistas han logrado ganar preseas en casi todas las disciplinas, sin embargo, la polémica entre la Conade y la falta de apoyos a los atletas aún no termina, pues hace apenas unos días de nueva cuenta arremetió contra las nadadoras mexicanas.

"NO VEO CUÁL ES LA INJUSTICIA” DICE ANA GUEVARA SOBRE BECAS



Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, sostuvo que no hay injusticias en el caso del equipo de nado artístico luego de que un juez ordenara a la institución devolverle sus becas al equipo de natación artística.… pic.twitter.com/QT2BYd1xRk — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) June 29, 2023

Ana Guevara dice que Juegos Centroamericanos son de relleno

La exdeportista y titular del organismo aceptó el buen papel de la delegación mexicana en la justa regional, pero resaltó que es una competencia de relleno y no existe presión alguna.

"México va muy bien en número de medallas, pero quedan disciplinas importantes. Los que cuentan son los oros, en platas vamos arriba de Colombia. Eso podría ser un factor, pero no hay exigencia por ganar; es una competencia de fogueo y de relleno, claro, para algunos", comentó.

Guevara, agregó que pese al esfuerzo de los deportistas que actualmente son líderes del medallero, los resultados no son tomados en cuenta en la tabulación de becas ordinarias.

"Los Centroamericanos culminarán en el 9 de julio y los Panamericanos son en octubre, entonces hacer un reacomodo de becas para luego hacer un cortadero en unos meses, iba a ser un atropello total, así que para que no hagan especulaciones de que si merecen o no con sus medallas, pues no están considerados estos resultados en los tabuladores", finalizó Guevara.

¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023?

México amaneció este jueves como líder del medallero de los Centroamericanos, con 52 medallas de oro, 47 de plata y 37 de bronce, para un total de 136, por las 87 que acumula Colombia y las 78 de Cuba, segundo y tercero, respectivamente.