¿Qué le pasó a "Checo"? No se presentó en la Práctica Libre del GP de Austria

CIUDAD DE MÉXICO.- La actividad en la pista de la máxima categoría del automovilismo regresa para darle paso al GP de Austria, un circuito de suma importancia para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez quien previo a iniciar la actividad tuvo malestares y quedó fuera de la Práctica Libre del jueves 29 de junio.

Lo anterior fue confirmado en un comunicado y en el que estableció se espera pueda recuperarse pronto para reaparecer el día viernes.

Noticias Relacionadas "Checo" recibe ultimátum por parte de Helmut Marko

"Checo" no estará hoy en el circuito. Se sintió mal anoche y se está tomando el día para descansar para asegurarse de que está en la mejor salud posible para la carrera de este fin de semana", compartió la escudería.

Después de darse a conocer la noticia de su ausencia durante la actualidad del jueves en el GP de Austria, "Checo" Pérez no dudó en compartir una explicación de lo ocurrido. En sus redes sociales y mediante una historia contó que no se sentía bien y junto a su equipo tomó la decisión de ir al hospital. "Anoche no me sentí bien, así que decidimos ir directamente al hotel en Austria para tener el tiempo adecuado de recuperación para estar al 100% mañana. Nos vemos en la pista el viernes!", finalizó.