Neymar recibirá millonaria herencia de un desconocido

BRASIL.— Un hombre de nacionalidad brasileña nombró como su heredero universal a Neymar Jr. En su testamento, el desconocido dejó estipulado que todos sus bienes y su fortuna eran para el jugador del París Saint-Germain (PSG). Debido al revuelo que desató esta noticia, el compatriota de exfutbolista del FC Barcelona, reveló la insólita razón por las que tomó dicha decisión.

Neymar recibirá millonaria herencia de un empresario brasileño que no conoce

El delantero del Paris Saint-Germain, es uno de los jugadores mejores pagados de todo el mundo, pues se especula que cobra alrededor de los 28 millones de euros, pero su riqueza podría aumentar considerablemente en un par de días o meses.

Y es Neymar, heredará la fortuna de un empresario brasileño que, curiosamente, ni siquiera conoce. De acuerdo con lo informado por Metrópoles, un hombre de 30 años, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo admirar de corazón al futbolista.

Desconocido hereda toda su fortuna a Neymar

Asimismo, el brasileño manifestó que se identifica con él y sabe que "no es un cazafortunas" como muchas veces la prensa lo han catalogado.

"Me identifico mucho con él. También sufro de difamación. También soy de una súper familia y la relación con su padre me recuerda mucho a la relación con el mío, que ya falleció; pero sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro para hoy en día", explicó el empresario, quien acudió a la notaría 9 de la capital de Río Grande do Sul e hizo su testamento, el cual ha sorprendido a varios.

Este sería el presunto testamento en el que se estipula que la estrella del PSG es el heredero universal de un empresario brasileño

¿Por qué heredó toda su fortuna a Neymar?

El fan de Neymar, quien ha dado de qué hablar por su polémico testamento, teniendo presente la controversia que iba a generar con su decisión, explicó la razón del por qué decidió dejarle toda su fortuna al jugador de PSG.

Y es que según el hombre de identidad desconocida, escogió "desde ya" a un heredero porque tiene graves problemas de salud. De igual manera, señaló que "no tiene a nadie más".

"Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie a quien dejarle mis cosas en caso de que desaparezca", sentenció el brasileño.

Un hombre de Brasil dejó como único beneficiario de su testamento al seleccionado Neymar Junior, uno de los deportistas mejor pagados del mundo. #NmásCentral con @Caro_lomass | #UnMundoCompartido | Sigue la señal por https://t.co/EVbH0q1vcj pic.twitter.com/hEpvspYm1x — N+Media (@nmasmedia) June 28, 2023

¿Por qué no le heredó la fortuna al gobierno de Brasil?

El joven empresario mantiene un postura crítica ante las acciones del gobierno de Brasil. De ahí que, en sus palabras, "odiaría" totalmente dejarle sus bienes a las autoridades gubernamentales.

"Odio la idea de dejarle mis cosas al gobierno o mis familiares con los que no me llevo bien. Intenté enviárselo [testamento] a Neymar, pero no tuve éxito... También tengo algunos objetos y cosas que pertenecieron a mi familia [y que le heredó al jugador]...", finalizó el hombre que dejó su fortuna a Neymar.

¿Quién es el hombre que nombró su heredero universal a Neymar?

La noticia de que un hombre ha decidido dejarle al futbolista brasileño todo su patrimonio, como era de imaginar se viralizó, por lo que varias personas insistieron en conocer la identidad de este desconocido.