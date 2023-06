Willer Ditta llega y promete garra con el Cruz Azul

Se dice rápido. Se dice fuerte. Se dice muy profesional. Y además mete goles.

Llegó Willer Ditta a México, defensa central colombiano que si pasa los exámenes médicos será parte de Cruz Azul.

El zaguero proviene del Newell's Old Boys de Argentina, equipo con el que tuvo algunos desacuerdos al tramitar su pase, “pero estoy bien, las negociaciones como en todo estuvieron largas, pero terminó bien y estoy aquí, dispuesto a entregarme a mi nuevo equipo”.

Dice conocer el fútbol mexicano, o por lo menos se ha asesorado, y sentenció que llega a un gran club.

“Llego al club más grande de México, tengo muchas expectativas. Es un gran reto, soy un profesional muy competitivo y quiero cumplir. Me gustan los retos, así que primero pienso pasar los exámenes médicos y ponerme a la altura, a las órdenes del cuerpo técnico”, comentó. “Soy un jugador con mucha garra, muy fuerte, muy rápido, con buen juego aéreo, pero lo más interesante de esto es mi profesionalismo que lo pongo a las órdenes del club y ojalá todo salga bien para que podamos conseguir los objetivos”.

Dice que no llega con los ojos cerrados, pues “un compañero allá en Newell's me dijo cosas muy lindas del fútbol mexicano, y eso me motivó mucho más para llegar aquí”. Ese compañero fue Leonardo Vangioni quien estuvo cuatro años en Rayados de Monterrey.— EL UNIVERSAL