Carlos Vela estaría de regreso en México; ¿le dio el ''sí'' a las Chivas?

Carlos Vela ya habría dicho que sí a las Chivas y se podría convertir en el nuevo refuerzo del Guadalajara para el Apertura 2023. De acuerdo con A Nivel de Cancha, programa de Televisa Guadalajara, el campeón del mundo Sub17 en el 2005 llegaría al futbol mexicano para sumar en el ataque rojiblanco.

Esto se dio, señalan, gracias a que dos exjugadores del Rebaño hablaron con Vela para tratar de convencerlo. Según el citado espacio televisivo, Omar Bravo y Omar Esparza charlaron con el ex de la Real Sociedad. Eso sí, la decisión familiar será la que dicte si es lo más conveniente o no para Carlos Vela.

Leí que para que Carlos Vela vaya a Chivas solo deben convencer a su Esposa; pues llévenle serenata con Luis Miguel , constrúyanle un Andares dentro de su casa, compren la franquicia de Los Lakers para que jueguen de local en Tonalá y así Carlitos acepte y sonría

Carlos Vela deja la puerta abierta para regresar a México

Carlos Vela no cerró la puerta para llegar a la Liga MX una vez concluya su contrato con el LAFC de la MLS de los Estados Unidos.

"La realidad es que hasta diciembre soy jugador de LAFC. De momento no tengo intención o hemos empezado a hablar, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer, como mañana que ganar un título. Y después de ahí siempre lo he dicho, sé cómo es el futbol; sabemos como es este negocio, da muchas vueltas y no sabes donde puedes estar, con esto no estoy abriendo ni cerrando puertas".

'…Carlos Vela ya le dijo si a @Chivas, quiere venir al GDL..'



Eso nos cuenta EN EXCLUSIVA del rojiblanco



Me dicen que también están en pláticas con Alan Pulido, que Amaury Vergara pidió tráelos si ó si…



con @_ericklo @artusantillanes uD83DuDD34?? pic.twitter.com/wLWj9kKcwK — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) June 4, 2023

El contrato del cancunense con el equipo angelino finaliza en diciembre de este año, por lo cual ya se comienza a especular con el interés de equipos como Tigres, Rayados de Monterrey, América, y Chivas.

Esta no es la primera ocasión en que Vela es relacionado con la Liga MX. De hecho, en diciembre del 2021 cuando finalizó su contrato con el LAFC, se habló de que las Águilas intentaron la contratación del Bombardero, sin embargo, las pretensiones económicas del jugador estuvieron por encima de lo que los azulcremas podían ofrecer. Desde que Carlos Vela arribó a la MLS de los Estados Unidos en 2018, se convirtió en uno de los mejores pagados de la Liga.