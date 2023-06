Nadal inicia su rehabilitación

Se espera que Rafael Nadal esté fuera alrededor de cinco meses mientras se recupera de una operación artroscópica en la cadera izquierda, un calendario que posiblemente lo dejará fuera el resto de la temporada.

El portavoz del tenista, Benito Pérez-Barbadillo indicó ayer —durante el 37o. cumpleaños del tenista campeón de 22 títulos de Grand Slam— que el viernes le realizaron las dos intervenciones por un trío de médicos en una clínica de Barcelona. Una porción de la operación fue en el tendón y la otra por una vieja lesión en el labro.

“Iniciaré la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien”, publicó Nadal en Twitter.

Cuando Nadal anunció el mes pasado que se perdería el Abierto de Francia debido al problema de cadera que lo había tenido fuera desde enero, dijo que esperaba volver en algún punto del 2023, pero que esperaba que el próximo año fuera su último.

El médico indicó que Nadal “contento no está” pero destacó la capacidad de adaptación del tenista a este tipo de situaciones que ya ha afrontado en el pasado.

Insistió en dar tiempo a que el tendón cicatrice, un periodo que fijó en unas seis semanas en el que el jugador hará bicicleta y natación y evitará forzarlo.

“A partir de ahí en función de las pruebas iremos aumentando la rehabilitación”, indicó.

“Una vez más agradecerles por todo el apoyo que me han mostrado y que me muestran cada día. Hoy además en el día de mi cumpleaños. No en el lugar deseado ni soñado, si bien igualmente GRACIAS”, finalizó Rafael Nadal.—EFE Y AP