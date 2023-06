Reconocen a Arturo Millet Molina

Una cronología del legado del fundador de la práctica del sóftbol y construcción del campo de este deporte en el Club Campestre, contador público Arturo Millet Molina, selló ayer el relevo generacional de los softbolistas de este club social privado de Mérida.

El doctor José Luis Canto, promotor del homenaje junto con Gabriel González Gamboa, llamó icónico y emblemático a Millet Molina por fundar el equipo de sóftbol Gallos del Club Campestre y contó algunas anécdotas que eran un secreto bien guardado entre los hoy veteranos softbolistas.

“Como persona, profesionista, jefe de familia, don Arturo tiene dos familias, no vayan a pensar mal, su primera familia Millet Molina la integran empresarios, dos tremendos médicos y tres chulísimas hermanas repostera, cocinera y ama de casa; y la otra familia, formada por su amada Conchita (señora Concepción Reyes Ponce), los Millet Reyes formada por tres hijos y seis nietos, que son su adoración”, recordó el doctor Canto.

“Qué podemos decir, don Arturo ha mantenido durante más 20 años la tradición del baile de fin de año de las debutantes, el campeonato mundial de tenis, la construcción de este campo que gracias a su amor al deporte se mantiene. Existió una catedral del sóftbol que se llamada Círculo Deportivo Bancarios que luego se convirtió en un afamado hotel, pero por intermedio de don Arturo heredamos la estafeta y hoy este campo (que lleva el nombre de Arturo Millet Molina) es la catedral del sóftbol en Mérida y por él no se ha convertido en un centro comercial o en un edificio de departamentos, hay que seguir cuidándolo”.

El doctor Canto relató dos anécdotas que arrancaron la risa de jugadores de los Gallos veteranos y los nuevos Gallos que protagonizaron interesante partido que ganaron 5-3 éstos últimos.

“En su carrera deportiva, el pináculo de don Arturo es que fue presidente de los Leones de Yucatán durante cinco o seis años, fue presidente de la Feria de Xmatkuil durante nueve años y le dio nombre internacional”, dijo. “Voy a mencionar algunas anécdotas que por su carácter ‘vinagrillo’, siempre peleador, antes, ahora ya no, siempre fue competitivo. Me decía que a él no le gusta perder ni en las canicas. Los equipos Gallos y el de médicos teníamos unos agarrones tremendos en la liga. Una noche, esto si es para Ripley porque no lo habíamos visto en otro campo, surge una jugada fuerte y el ampayer tiene la osadía de expulsar a don Arturo, pero nuestra sorpresa es que se fue de tercera a home, y cuando llegó le dice al ampayer: ‘fuera tu, pero fuera del campo’. Lo sacó del campo, era primera vez que vimos algo así, no lo he vuelto a ver. Terminamos el juego con un solo ampayer que por miedo cantó bien”.

“Otra ocasión, estaba bateando don Arturo y esperaba turno el famoso Naca (Vicente Ortega), que trabajaba con él en la Philco. Poncharon a don Arturo y en un arranque de ira, tiró el bate y le pegó en la canilla al Naca. Cuando Naca bateó dio un hit al jardín izquierdo, pero el doctor Sauri tiró y peló al bateador, por lo que además de herido el Naca se fue regañado”.

El doctor Canto le dio todo el mérito al iniciador del sóftbol en el Club Campestre, un legado que se mantiene con 17 equipos y tres ligas, la dominical con cuatro equipos de socios varones, la liga juvenil con 11 equipos y la liga femenil intermunicipal con los equipos Las Tuchas y Mamazonas que tienen como sede el Club Campestre.

“Gracias Arturo, en nombre de la comunidad softbolista te damos un sincero reconocimiento, ojalá nos dures muchos años más”, remató el doctor Canto.

Don Arturo Millet tuvo breve intervención y dijo: “todo esto para mí es un gran reconocimiento que me llena de felicidad. Ya le fui a dar gracias al que se lo merece todo. Y todo lo que dijo el doctor Canto fue cierto, el tiempo va cambiando nuestra actitud y mejoramos nuestro carácter, no me acordaba o no me quería acordar de todo eso”.

“Me siento muy halagado y también doy gracias a Diario de Yucatán porque ha cubierto los campeonatos y eso nos ayuda de que continúe este deporte en el club”, dijo. “Espero que las nuevas generaciones sigan esto para que dure muchos años, mi sobrino Arturo Ceballos Millet (ganador del juego conmemorativo) le dará continuidad a este deporte”.

Las porras para don Arturo se escucharon durante toda la ceremonia y el partido.— Joaquín Chan Caamal