Zlatan anuncia su retiro después de una gran carrera

En el momento que Giovanni Di Lorenzo se convirtió en el primer jugador del Nápoles que alzaba el trofeo de la Serie A desde Diego Maradona, el estadio que lleva el nombre del mito argentino rugió de felicidad.

El Nápoles sentenció su primer título de la liga italiana en 33 años con cinco fechas de anticipación, pero debió esperar al último día de la temporada para recibir el trofeo ante su afición en el “Diego Maradona”.

Los jugadores bailaron eufóricos al tomar sus turnos para alzar el scudetto, al compás de la canción "We Are The Champions”.

El capitán Di Lorenzo se encargó de marcar el compás para que todos en el estadio empezaran a cantar: “Nosotros, nosotros somos los campeones de Italia”.

Los festejos prosiguieron dos horas más tras la entrega del trofeo. Al inicio de la fiesta se rindió un tributo a Maradona, con la hinchada gritando “¡Diego! ¡Diego!”.

Nápoles bajó el telón a una memorable temporada, imponiéndose 2-0 ante una Sampdoria que de antemano estaba descendida.

Víctor Osimhen encaminó el triunfo del Napoli con un gol de penal a los 64 minutos. Fue el vigésimosexto tanto de la temporada para el internacional nigeriano, el primer jugador africano que se consagra como máximo goleador de la Serie A.

El argentino Giovanni Simeone aumentó a los 85. Lo celebró alzando un camiseta estampada con el número 10 y que Maradona lucio en un partido.

Adiós a “Ibra”

El Estadio San Siro también fue escenario de un momento emotivo, con el Milan diciéndole adiós al sueco Zlatan Ibrahimovic.

El delantero sueco de 41 años no contuvo las lágrimas desde la banda cuando los hinchas del club desplegaron una enorme pancarta con la frase “Godbye”. Ibrahimovic creó la forma del corazón con sus manos y lanzó besos.

Los Rossoneri doblegaron doblegar 3-1 al Hellas Verona y Spezia perdió 2-1 en la visita a la Roma, que jugó tras perder a mitad de semana ante el Sevilla en la final de la Liga Europa.

Verona y Spezia quedaron igualados con 31 puntos y tendrán que disputar un playoff para cuál de los dos se queda en la Serie A.

El playoff se disputará el próximo fin de semana en cancha neutral.— AP