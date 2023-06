Óliver y una pasión eterna

Cuando miró Óliver Pérez las fotos del archivo de Diario de Yucatán no pudo ocultar sus emociones.

“Esta ya la vi… Pero esas no… no tengo esas fotos, ¿cómo puedo hacer para tenerlas?”, expresó el legendario lanzador mexicano en la redacción. Las fotos que veía eran las suyas de cuando debutó como abridor de los Leones de Yucatán en junio del año 2000. También una de cuando corría en una jornada soleada de entrenamiento en el Kukulcán.

También apareció la imagen de su debut en MLB, el 16 de junio de 2022. Vistiendo la franela de los Padres de San Diego, tuvo como primer rival a los Marineros de Seattle y su line up lo abría ni más ni menos que Ichiro Suzuki, leyenda de Japón.

“¿Te imaginas? Un día antes, me acuerdo bien, jugaba MLB en vídeo y tenía de primer bate a Ichiro, y luego te topas con que lo vas a enfrentar de verdad. Es como si ahora te enfrentes a Ohtani, la gran figura. Fue algo grandioso”, comenta Óliver, durante una charla con el Diario, disponible en todas sus plataformas.

Óliver Pérez Martínez (15 de agosto de 1981, Culiacán, Sinaloa) tendrá una serie de despedida de la pelota mexicana en la batalla que enfrentará a los Leones, su equipo, con los Piratas entre martes y jueves en el Parque Kukulcán. Lo hará vestido de melenudo “porque es agradecer al equipo, a la gente, de donde todo comenzó. Es mi plan: darles gracias a todos, saludar a quienes me brindaron apoyo y confianza”.

Ciertamente, aquí comenzó todo. Siendo un adolescente llegó a Yucatán cargado de ilusiones, pero decidido a sacrificar todo por alcanzar la meta. Algunas veces, subiendo al autobús entre alumnos de escuelas cercanas al Kukulcán, otras veces jugando en ligas como la Dolores Otero, donde lo recuerdan, y haciendo amigos en todos lados, de Mérida, de otros municipios.

“Una etapa maravillosa porque aquí hice buenos amigos, gente que me apoyó siempre, les estoy agradecido. Y cada que puedo, vengo y nos reunimos, recordamos todos esos momentos que son algo que tendré siempre presente en mi memoria”.

Pero luego Óliver, con base en carácter y facultades, tejió una carrera que le llevaría a convertirse en el pelotero mexicano con más temporadas jugadas en Grandes Ligas.

Veinte temporadas, varios contratos millonarios, incluido el que logró el Corporativo Boras (de Scott Boras, el agente más famoso de la pelota profesional), marcas personales, 703 partidos jugados. El de Boras-Oliver-Mets fue por tres años y 36 millones de dólares.

“Tal vez lo único que faltó en mi carrera fue el anillo. De lo demás, creo que puedo irme contento. Me siento satisfecho. Di todo en cada momento que lancé”.

Tiene un orgullo: “Ser el primer pelotero nacido en Culiacán en llegar a MLB”. Y de su legado, añade: “Que con lo que luché y logré, ojalá pueda serviles de referencia a otras personas”.

Deja claro algo: “Nunca me sentí más que nadie. Nunca pensé que porque soy Óliver Pérez, beisbolista profesional, no pueda cometer errores. Creo que uno aprende más de los momentos en que te va mal porque tienes que tomar más conciencia. Tienes que aprender a decir: ‘Esto no va bien’. En mi caso, puedo decir que a mitad de mi carrera, con mi esposa, comencé a ver mejor las cosas. Eso me ayudó mucho, y vivo agradecido por ello, a mis papás que apoyaron todo en mis inicios, a mi esposa que, a medio camino, cuando no funcionaban las cosas, me ayudó a verlo mejor”.

Tres puntos considera vitales en su trayectoria: primero, “el debut, porque es el sueño, alcanzar el objetivo”. Segundo, “la consolidación. Como dices, llegar, tener buenos contratos, lanzar mejor”. Tercero, “ahora que me retiro, quiero seguir pensando en que hice las cosas bien. Si a alguien le sirve de ejemplo lo que hice, grandioso”.

Y remata con “yo sentí mucha pasión por el deporte desde siempre. Y nunca dejé de sentirla. Eso es lo que digo a los demás: no pierdan la pasión. Intenten siempre ir por sus objetivos”.

Cerca de cumplir 42 años de edad, con el futuro resuelto, con una familia para disfrutar, no considera más que “vivir. Y darles a mis hijos, a mi esposa, todo lo que pueda darles. Es lo mejor”.

Sin duda, lo mejor después de una trayectoria brillante de 20 temporadas en Grandes Ligas, cerrando un capítulo donde todo comenzó: en Yucatán. Ah… Y ya tiene en su correo personal las fotos del Diario de su debut como abridor. Solo este periódico las tomó ese día en el Kukulcán— Gaspar Silveira Malaver