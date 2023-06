Socorro Cerón y “las reinas del Mayab” vuelven

Cuando las entrenaba camino a las competencias nacionales, Socorro Cerón Herrera siempre decía a sus alumnas que lo que más recomendaba era, primero, no perder el piso. Y luego, esforzarse al máximo para poder ganar.

Lo primero tenía que ver con lo que venía a futuro para sus entonces alumnas de gimnasia rítmica, niñas entonces. Lo segundo, porque pensaba en la necesidad de prepararse para ganar, y porque luego eso les serviría para enseñar.

Así la historia de las “reinas del Mayab”, como fue conocida una generación de gimnastas yucatecas que destacaron en el plano nacional en la modalidad de rítmica, con triunfos y convocatorias para ser seleccionadas mexicanas. Muchas, ahora, dedican su tiempo a la enseñanza, en academias, como entrenadoras estatales.

En días pasados se reunieron en Club Heymo varias de ellas. Y la maestra Cerón Herrera, sin intentar ocultar sus 94 años de vida, les hizo recordar, paso a paso, silueta a silueta, lo mucho que trabajaron en sus años de competidoras. Una clase especial impartida por una maestra que es especial para esta disciplina deportiva.

“Me emociona ver que, pasados tantos años, puedan estar aquí unidas, tomando una clase, pero sin perder la sencillez, esa calidad humana que fue un valor que tuvieron desde niñas y ahora siguen demostrando tener”, expresó la maestra, reconocida a nivel estatal al colocar su nombre a uno de los multigimnasios del Complejo Deportivo Kukulcán.

Recordando

Durante largos minutos, la profesora sacó a relucir el orden que mostraba cuando les impartía cátedra en sus épocas de deportistas, desde lo más elemental, que es caminar en la duela, hasta el manejo de los tiempos en el uso de los implementos, como pelota, listón y cuerda.

“Fue así —expresa— como nacieron las ‘reinas del Mayab’. A mí en lo particular me gustó mucho esa generación porque, además de su competencia, tenían un espíritu de lucha que iba desde su formación, desde los entrenamientos”.

Mónica Ortega Rosado, una de las anfitrionas de la clase, destacó “todo lo que Socorrito, como le decimos con cariño, hizo por nosotras, y lo que aun al día de hoy sigue aportando a la gimnasia rítmica. Es una verdadera institución para nuestro deporte y nos sentimos muy orgullosas de que tantas generaciones hayamos pasado por sus manos. Indistintamente de medallas o no, lo importante es lo que aprendimos de ella, que hoy en día somos afortunadas de poder ponerlo en práctica”.

Heydi Ortega, Georgina Luna, Hanady Manrique, Karenina Gutiérrez, Paola Alpuche, Noemí Esquivel, Mirna Cervera, Claudia Sáenz, Carla Ruiz, Rocío Triay y Elda Castillo fueron las alumnas de la maestra Cerón, ahora maestras ellas, las que asistieron a la clase.

Fortuna de poder gozar de su presencia y su sapiencia. “Estaré en la gimnasia mientras Dios me de vida. Todos estos años que me he entregado a la gimnasia, a la danza, los volvería a entregar si pudiera. Con mis 94 años, podría decir un ‘misión cumplida’, pero si vienen y me invitan a aportar algo, lo sigo haciendo”.— Gaspar Silveira