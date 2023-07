Una Máquina con bajas

El Cruz Azul de Ricardo Ferretti se presentará hoy sábado en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX con varias bajas por diversos aspectos.

La Máquina hizo una limpia en el receso. Se fueron 12 jugadores del primer equipo, incluida gente que tenía muchos años en el club como José de Jesús Corona, Julio César Domínguez y Rafael Baca, además de los extranjeros Ramiro Funes Mori, Gonzalo Carneiro, Ramiro Carrera y Michael Estrada.

Aunque hicieron un buen mercado de verano, ponderando la calidad ante la cantidad, el “Tuca” no podrá contar con varios jugadores por diferentes motivos: Juan Escobar se encuentra recuperándose de una lesión, mientras que Uriel Antuna, y Carlos Rodríguez están jugando con la selección mexicana en la Copa Oro. Rodrigo Huescas y Rafael Guerrero se encuentran en San Salvador con el Tricolor que busca el oro en los Juegos Centroamericanos y uno de sus refuerzos, Willer Ditta, no ha entrenado con el equipo aún, por lo que tampoco se encuentra registrado. Jesús Dueñas, en tanto, podrá firmar con la Máquina a partir de hoy, cuando expire su contrato los Ciudad Juárez.

La buena noticia es que los colombianos Kevin Castaño y Diber Cambindo, además del brasileño Moisés Vieira, ya se encuentra registrados e hicieron el viaje a Guadalajara para el juego de hoy.

Incluso tanto Castaño como Vieira son considerados por el “Tuca” para iniciar ante los Rojinegros, mientras Cambindo iniciaría en el banco de suplentes.

En busca de revancha

El Atlas quiere regresar a los primeros planos después de caer en los cuartos de final del campeonato pasado.

La Academia sufrió varias bajas como la de Diego Barbosa, Anibal Chalá y Edison Flores; mientras que entre sus pocas contrataciones destaca la de Eduardo Aguirre, quien era delantero de Santos y estuvo a punto de fichar con Cruz Azul. Se espera además que Julián Quiñones deje al equipo para llegar al América.

Luego del bicampeonato, los Rojinegros han pasado por torneos complicados, en el primero no logró entrar a zona de clasificación, mientras que en el siguiente y en Concachampios se quedó en cuartos de final.

Ante estos resultados, su guardameta Camilo Vargas, mencionó que la deuda si bien es con los seguidores, la ven principalmente con ellos mismos.

“Más que deuda con la afición, creo que es una deuda con nosotros mismos. Nosotros trabajamos y nos preparamos día a día para alcanzar los objetivos. Una vez que no se cumplen, obviamente viene una evaluación personal y grupal, donde si no cumples los objetivos fue porque te faltó hacer cosas para lograrlo, porque hemos demostrado que lo podemos hacer. Entonces, obviamente que estamos en deuda con son otros primero, con la gente alrededor de nosotros y claramente con la afición por no alcanzar los objetivos”, explicó en conferencia de prensa el colombiano.

Asimismo, aseguró que están motivados para iniciar tanto con la Liga MX como con la Leagues Cup y que su objetivo es seguir cosechando historias con el club: “Motivados por lo que viene, tenemos dos torneos, dos oportunidades muy bonitas para seguir haciendo historia con el club”.

A defender la corona

Los Tigres comienzan muy rápido la defensa de su título, cuando hoy por la noche reciban al Puebla en el “Volcán” Universitario.

Los felinos no han realizado algún fichaje de renombre, pues se han dedicado solamente a apuntalar al serio grupo de jugadores que ganó el Clausura.

Los actuales campeones se han reforzado con la llegada del arquero Felipe Rodríguez y el mediocampista mexicano Eugenio Pizzuto, quien quedó libre después de su paso por Europa.

En cuanto a las bajas, el chileno Igor Lichnovsky fue el sacrificado por el tema de extranjeros, ya que había que darle de baja a uno.

Otro regio favorito

Por su parte, el Monterrey llega al torneo todavía esperando que detone una bomba en el escritorio y hoy se verá las caras con el Atlético de San Luis en el Estadio “Alfonso Lastras”.

Se habló mucho de Lucas Moura, pero tal parece el brasileño no llegará al fútbol mexicano.

A pesar de ello, no se descarta que estos equipos puedan incorporar elementos con el paso del torneo, ya que la fecha de registros para jugadores que militan fuera del balompié nacional cierra el 13 de septiembre.

La Pandilla también tuvo que hacer cambio de técnico, por lo cual, hasta el momento sólo han registrado el alta de Fernando “Tano” Ortiz, al que prácticamente le “arrebataron” al América.