Falla puma a la hora de atacar

Pumas decepcionó en su presentación en casa el Apertura 2023 y se conformó ayer con un empate 0-0 ante Mazatlán por la segunda fecha.

El equipo del entrenador argentino Antonio Mohamed ganó su primer encuentro de visita al Tijuana, pero se atascó en el estadio Olímpico Universitario ante el equipo Cañonero.

El equipo visitante terminó el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Jair Díaz a los 85 minutos.

Mohamed llegó a Pumas cuando restaban cuatro fechas para finalizar el torneo anterior y no pudo clasificar al equipo a liguilla.

Este torneo, el “Turco” reforzó la plantilla con cinco fichajes para tratar de regresar al equipo a los primeros planos. Entre los fichajes están los uruguayos Robert Ergas y Gabriel Fernández, el brasileño Nathan Silva y el argentino Lisandro Magallán.

A pesar de que Pumas no se vio muy bien, el técnico argentino acertó a decir que su afición debe seguir ilusionada, después de lo que se vio en la primera fecha del Torneo Apertura.

“No fue nuestro mejor partido. Estuvimos muy erráticos, no logramos jugar en bloque y el equipo lo resistió. Fue un partido que no fue bueno para nosotros y nos tiene que servir de aprendizaje. Todos los partidos tienen un alto grado de dificultad”, dijo Mohamed en conferencia de prensa tras el duelo en C.U. “Lo único positivo es que mantuvimos el cero por primera vez en arco. El mensaje es que la gente no pierda la ilusión porque queda mucho por recorrer”.

Aunque Pumas dejó ir una gran oportunidad de ganar credibilidad ante su gente, Mohamed le pide a la afición que no deje de ilusionarse con su equipo.

“No estuvimos individualmente a la altura. El futbol se trabaja en equipo pero tiene individualidades y estuvimos en un nivel bajo. No rendimos. Somos un equipo en formación. Llevo seis partidos trabajando. Tenemos que trabajar más, es tarea del cuerpo técnico corregir”, puntualizó Mohamed