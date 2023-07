Fonseca brilla en Pamplona

Un inteligente Isaac Fonseca aprovechó cualquier resquicio de viaje para mantener su idilio con Pamplona y salir por la Puerta Grande, al cortar dos orejas ayer en la Feria de San Fermín.

Todo, tras una lectura perfecta del mexicano de las condiciones de sus oponentes y del público, mientras que Adrián de Torres cuajó una seria tarde. No se quedó por atrás Román, con el lote más deslucido de una corrida de Cebada Gago que embistió como en una prórroga del encierro matutino.

Astifino —como toda la corrida— fue el tercero, amplio de sienes y largo, que como sus hermanos salió sin fijeza y marcando su querencia desde el inicio. Llegaba Isaac Fonseca de triunfar el año pasado como novillero n Pamplona, pero con su presentación ante las peñas, y el hábil mexicano leyó desde un primer momento a la perfección la tarde, el público y a sus “cebadas” oponentes.

Pronto y en la mano recibió al tercero por chicuelinas y comenzó su faena con un cambiado de rodillas en el centro del ruedo. Se movía el toro de manera brusca, sin embroque y viniendo en ocasiones por dentro, sobre todo, por el pitón derecho. Tuvo mucho peso la actuación y el toreo al natural, pues siempre buscó la inercia —del movimiento sin clase— a base de ganar y perder pasos para provocar la embestida. Manejó el acero con acierto, habilidad y solvencia y a sus manos fue a parar la oreja.

Otra, la que le abrió la Puerta Grande, paseó del sexto, que fue un toro astifino desde la propia cepa del pitón. ¡Qué trapío!

Sin perder la armonía de las buenas hechuras, no como otros de la tarde. Tuvo de nuevo el cinqueño gaditano una embestida sobre las manos, recta y pegando un gañafón con violencia a final de los viajes. Con el carácter de conectar con los tendidos, y el don de funcionarle la cabeza, el mexicano secuestró la tarde —y el triunfo— en los pases cambiados en el centro del ruedo mirando al tendido en el inicio de faena. Sabía que la bravura tenía que tener acento mexicano y, por eso, hizo embestir al de cuatro patas en tandas cortas, pero siempre buscando la ligazón. Que aquello no parara. Provocar y ganar pasos. Jaleo entre las peñas en una tarde que hasta les pesó en unos cánticos que no tuvieron la regularidad típica.

Tras unas manoletinas, dejó de nuevo una gran estocada, entrando con rectitud y de gran colocación. Valor y cabeza. La ecuación de Fonseca para mantener su idilio con Pamplona.