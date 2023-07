El yucateco Rodrigo Pacheco sigue firme en Wimbledon: avanza en singles

El camino del joven yucateco Rodrigo Pacheco Méndez se extendió este martes en los singles del “torneo de torneos” del tenis mundial: el Abierto de Wimbledon.

El zurdo yucateco avanzó a la tercera ronda del certamen Junior en el Abierto de Wimbledon, al derrotar a Mees Rottgering, de Países Bajos, en un encuentro definido sin muchas complicaciones, en la cancha 5 del All England and Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

¿Quién es el próximo rival de Rodrigo Pacheco en Wimbledon?

Los parciales fueron 6-2 y 6-2 y Pacheco Méndez selló su duelo de la siguiente ronda, ya entre los mejores 16: su rival será Tomasz Berkieta, un polaco de 16 años de edad, no sembrado entre los 32 mejores y con ranking mundial de 1,385.

Berkieta jugó el martes un partido muy similar al de Rodrigo, pues ganó en sets corridos con los mismos scores: 6-2 y 6-2. Si acaso con diferencia de minutos: Berkieta, número 15 de la siembra, triunfó en 59 minutos, y Rodrigo, segundo, en 1 hora con 3 minutos.

En singles, a la mayor instancia que ha accedido Rodrigo es la ronda de cuartos de final, en el Abierto de Australia, en Melbourne, y el Abierto de Francia, en París, ambas en 2022.

En dobles tendrá actividad el miércoles temprano, cuando, en pareja con el español Alejandro Melero Kretzer, se vea las caras con la dupla del argentino Fernando Cavallo y el venezolano Ignacio Parisca, en octavos de final.