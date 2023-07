Cambian reglas en la NBA

La NBA anunció ayer la aprobación de dos nuevas reglas para la próxima temporada: la técnica por “flopping”, que es la acción en la que un jugador exagera o finge un contacto para que a su defensor le piten falta; y el segundo “challenge” para un entrenador siempre que acierte con su reclamación en el primero.

Los entrenadores de la NBA tienen derecho a una revisión por vídeo para jugadas polémicas en las que no están de acuerdo con lo decretado por los árbitros.

Sin embargo, ese “challenge” se perdía fuera o no exitosa la revisión para el equipo que reclamaba, lo que hacía que muchos técnicos no lo pidieran hasta los últimos minutos para no malgastar ese as bajo la manga incluso en casos en los que era evidente que los árbitros se habían equivocado.

Con la nueva regla, los entrenadores que acierten con su primer “challenge” serán recompensados con una segunda posibilidad de revisión en el partido.

Por otro lado, la NBA aprobó su regla contra el “flopping” por la que el jugador sancionado por fingir o exagerar un contacto recibirá una falta y el otro equipo lanzará un tiro libre.

La técnica por “flopping” no contará para una eventual expulsión del jugador sancionado.— EFE