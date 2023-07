''Checo'' Pérez responde a rumores sobre su salida de Red Bull

Sergio 'Checo' Pérez ha tenido en sus últimas carreras resultados negativos, números que han desatado fuertes rumores sobre su continuidad en Red Bull.

Palabras que han llegado al piloto mexicano, quien ante su enorme experiencia en la F1 respondió ante los comentarios negativos, asegurando que son palabras sin importancia.

"Sí, totalmente (ignora los rumores). Me importa muy poco, si soy honesto al respecto", respondió a Motorsport.

"Checo" Pérez agregó que únicamente se encuentra concentrado en su temporada en la máxima categoría y en seguir disfrutando de todas las experiencias.

"Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso, estoy enfocado, principalmente, en orientar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutándolo".

Por último, Pérez sentenció que cuenta con el apoyo de la escudería completa, misma que siempre le respalda al conocer su calidad.

"Sí, tengo el apoyo total de Helmut (Marko) y Christian (Horner); todo el equipo me está apoyando por completo y saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan totalmente".

uD83DuDCAAuD83CuDFFB @SChecoPerez y Xavi trabajando duro pic.twitter.com/s7KtIxpv7V — Sergio Pérez Fan Page (@ChecoFanPage) July 13, 2023

GP de Hungría 2023: Cuándo y dónde ver a Checo Pérez EN VIVO

Así quedarán las actividades para el Gran Premio de Hungría, el número 11 que se corre este año y el 12 en el calendario, pues la de Emilia-Romagna se canceló por inundaciones y fuertes lluvias.

Viernes 21 de julio: Práctica Libre 1 y Práctica Libre 2

Sábado 22 de julio: Práctica Libre 2 y Clasificación

Domingo 23 de julio: Carrera del GP de Hungría

"Checo" Pérez, segundo en el campeonato de pilotos. Luego del Gran Premio de Gran Bretaña, Sergio "Checo" Pérez sumó puntos, quedó en la carrera por encima de Fernando Alonso y logró mantener el segundo puesto en el campeonato de pilotos.

Sergio, nacido en Guadalajara hace 33 años, lleva hasta el momento 156 unidades, que le permiten estar detrás del líder Max Verstappen (255 puntos) y por delante del asturiano (137 puntos).