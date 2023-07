México derrota a Jamaica y jugará contra Panamá

Pegando en el momento justo y borrando las inseguridades que por momentos se veían en partidos pasados, la selección mexicana derrotó 3-0 a Jamaica, para clasificar a la final de la Copa Oro.

Se esperaba, en el papel, un partido complicado y que se tendría que jugar con el cuchillo entre los dientes. Y no podemos decir que no fue así, pero sí que un gol cambia muchas perspectivas.

En la primera aproximación mexicana del partido, una buena jugada de Luis Romo, que cambió de juego largo, pero rescatado por el tabasqueño Jesús Gallardo, comenzó con la fiesta. El zurdo del Monterrey levantó la cabeza y encontró entrando desde atrás al yucateco Henry Martín quien controló con la izquierda y con la misma definió para evitar el asedio de la defensa caribeña, quien sintió el fuerte mazazo mexicano pues los primeros 30 minutos se notó insegura e imprecisa.

Y fue precisamente otro gol mexicano el que terminó con el asedio ante la cabaña jamaiquina. Un golazo de Luis Chávez, quien recordó al tanto obtenido ante Arabia Saudita en el Mundial —aunque visto en un espejo pues entró al otro poste— puso el segundo en el marcador encaminando un partido que se perfilaba difícil, por la calidad de los jugadores jamaiquinos y por el antecedente ante ellos en 2019, donde los “Reggae Boyz” eliminaron al Tricolor.

En la segunda parte hubo una pequeña sublevación jamaquina, pero en ningún momento se sintió ese nervio que México se crea cuando se ve arriba en el marcador.

Al final, “canchereando”, el Tri consiguió el tercero con una buena jugada que culminó Roberto Alvarado.

Ahora a pensar en Panamá, que dio la sorpresa al eliminar a los Estados Unidos en la otra serie. El cuadro panameño, que dicho sea de paso debió de ganar en los 90 minutos, se impuso a los estadounidenses, que llevaron a su equipo “B”.

No habrá revancha para el cuadro mexicano después del chasco en la Liga de Naciones, cuando no metieron las manos ante el cuadro norteamericano. Pero no será nada sencillo para Jaime Lozano darse más crédito para aspirar a quedarse en el banquillo del Tricolor.

Panamá juega bien y sin nada que perder, será muy peligroso.

El domingo, el “Jimmy” deberá ser Jaime a secas.— MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ