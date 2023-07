Julio Furch deja al Atlas y probará suerte en Brasil

El delantero argentino Julio Furch aseguró que su fichaje por el Santos brasileño es un premio para su carrera.

“Lo tomo como un premio, durante estos años en México se han hecho bien las cosas y poder jugar en una liga como la brasileña no a cualquier jugador se le da. Es un premio que me dio la vida y el fútbol, estoy muy agradecido por esta oportunidad que me da Santos”, dijo en una conferencia de prensa organizada por el Atlas, club que lo vendió al Santos.

Furch dio a conocer que la oferta del Santos llegó de manera inesperada apenas el pasado sábado y pidió al presidente del Atlas, José Riestra, la oportunidad de salir libremente para tener la oportunidad de jugar con el histórico equipo.

“Fue un pedido mío de poder salir, es doloroso por todo lo que se consiguió aquí. Era una oportunidad única jugar en una de las grandes ligas del fútbol mundial, es un sueño que no se te da todos los días”, indicó Furch.

El delantero argentino tuvo un paso de ocho años por el fútbol mexicano al que llegó para sacar del descenso al Veracruz con el que consiguió el título de la Copa Mx, luego fichó por el Santos Laguna, donde consiguió el campeonato del torneo Clausura 2018 y con el que compitió en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Desde 2021, Furch se convirtió en una de las figuras del Atlas y fue un jugador clave para que el plantel rojinegro consiguiera el campeonato en Apertura 2021, tras 70 años sin un título de liga, y el bicampeonato en el Clausura 2022.

El presidente del Atlas, José Riestra, aseguró que el acercamiento con Santos sucedió directamente con el jugador por lo que trató de convencerlo de permanecer en el club, aunque al final tuvo que respetar su voluntad de salir, pues siempre verán por el jugador.— EFE