Colombia, rival del Tri

México tendrá un rival diferente al anunciado originalmente el miércoles en el Polifórum Zamná.

De última hora, por problemas migratorios, el equipo nacional de Cuba no pudo realizar el viaje a México, donde tenía programado tres encuentros ante el quintero tricolor, que realizaría una gira de preparación y despedida de cara a su participación en el Campeonato Mundial de Filipinas. Y el contrincante de “Los 12 Guerreros” será Colombia.

El primer encuentro estaba anunciado para el viernes pasado en Puebla, donde se informó que la ausencia antillana fue por motivos migratorios, pues no pudieron salir de La Habana.

“Viene Colombia. No pudo llegar Cuba”, dijo Juan Pablo Capetillo Vallado, director de Proyectos Estratégicos del IDEY, que organiza el partido, programado para el miércoles a las 7:30 de la noche en el Polifórum.

De acuerdo con “As”, la nueva distribución del tour retarda los planes que tenía Omar Quintero. El viaje rumbo a Jordania, donde el equipo disputará tres duelos amistosos durante la primera semana de agosto, ya estaba reservado para el 30 de julio. No obstante, el staff técnico que comanda el sonorense espera que la estrategia de preparación no se vea afectada por el sobresalto. El cometido es llegar al Mall of Asia Arena de Manila en el mejor estado de forma posible. Para minimizar los daños a la planificación, la selección mexicana, con sus 20 convocados, armó un interescuadras abierto al público en la Arena BUAP poblana, escenario del que sería el primer partido de la gira, ante Cuba.

México tendrán aún los cinco ensayos que tenían proyectados originalmente, aunque con un algunos cambios del plan inicial: el más importante, el duelo que cerrará la expedición, en el Gimnasio “Juan de la Barrera” de Ciudad de México, será el 30 de julio, lo cual retrasa un día el viaje a Oriente y el anuncio de la convocatoria definitiva.