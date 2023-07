Memo Ochoa va por su quinto trofeo

Guillermo Ochoa está muy cerca de registrar un par de marcas en la historia de la Copa Oro. Con solo alinear en la final de hoy ante Panamá, el capitán del Tri será el futbolista mexicano con más partidos jugados en este torneo, con 25, dejando de compartir este peldaño con Andrés Guardado, quien se quedó en 24 juegos.

Sin embargo, en caso de que el conjunto mexicano logre quedarse con el título, Memo Ochoa será el jugador con más Copas Oro conseguidas en la historia del torneo, superando a los estadounidenses Landon Donovan y DaMarcus Beasly, quienes se coronaron en cuatro ocasiones.

A pesar de las marcas personales, el arquero dijo no pensar tanto en ello.

“No da tiempo de pensar en eso, la verdad es que no sabía la estadística, pero para mí es un privilegio estar representando a mi país. Me costó mucho trabajo, el camino no ha sido fácil como se ve ahora. Quiero disfrutarlo de principio hasta donde aguante”, afirmó el guardameta nacional tras la victoria sobre Jamaica.

“Estoy convencido de que el próximo partido lo importante es lo que le podamos dejar a la selección y a los jóvenes, y ojalá que en el legado le dejemos una Copa más a México”, agregó.

Sobre el rival de hoy, Ochoa reconoció el crecimiento del conjunto canalero.

“Panamá es una selección que por algo está en la final. Ha venido creciendo en lo grupal y lo individual”, dijo en una rueda de prensa.

Por último, Ochoa reflexionó sobre si Jaime Lozano, técnico interino de México, está “listo” para tomar las riendas de la selección de forma permanente.

“Creo que Jaime Lozano siempre ha estado listo. Es una cuestión de continuidad. Obviamente la decisión no pasa por nuestras manos, pero creo que lo que una selección necesita es un poco de calma, de tranquilidad, de continuidad para poder construir. En el fútbol mexicano hay mucho ruido y fuego encima y es difícil tener esa tranquilidad y esa paciencia”, explicó.

Fin a otra era

En la ruda de prensa de ayer, Jimmy Lozano señaló que su contrato con el Tricolor terminará hoy tras el partido decisivo de la Concacaf. Perdiendo o ganado, de momento, su estadía en el cuadro nacional llegará a su fin.

“Mi contrato acaba mañana, porque vine para la Copa Oro”, expresó el entrenador mexicano en conferencia de prensa previo a enfrentar a Panamá.

“La Copa la quiero levantar porque sería darle la vuelta en ese verano con esta selección”, agregó Lozano, quien ha mostrado confianza en sus jugadores y que, de acuerdo a su propia información, alinea a los futbolistas que le sirven por calidad y no por nombre.

Cabe mencionar que los propios jugadores se han inclinado en favor al Jimmy Lozano, pues varios hombres del plantel han destacado la calidad del joven estratega para sacar lo mejor de cada futbolista y obtener resultados buenos.

En una entrevista, Lozano fue cuestionado sobre si quisiera estar para las siguientes dos Fechas FIFA como interino.

“No te puedo decir sí, sí o no, obviamente siempre que pueda estar aquí va a ser un sueño, un privilegio. No lo había pensado, porque no estoy pensando ‘gano para quedarme hasta 2026’, estoy pensando en mañana ganar, solamente en eso. Si me lo preguntan lo tendría que pensar”, comentó.—Récord y EFE