La Leagues Cup es una oportunidad para salir del bache

Ricardo Ferretti, técnico del Cruz Azul, dijo que viajarán mañana para afrontar el arranque de la Leagues Cup, que para la Máquina será el viernes ante Ínter Miami.

El entrenador cementero dijo que les “ilusiona” jugar ante el argentino.

“Es un súper jugador, a mí me encanta y a millones, por lo que ha hecho. A lo mejor me saco una foto con él si me da chance. Cuando estemos en la cancha hay que darle reconocimiento, pero a ver de dónde sale más correa”, indicó el entrenador cementero.— EL UNIVERSAL