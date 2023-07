Vingegaard arrasa en la contrarreloj y continúa liderando

El recital de Jonas Vingegaard en la contrarreloj dejó al ciclista danés bien perfilado para revalidar su título en el Tour de Francia.

Una sensacional cronometrada permitió a Vingegaard abrir una distancia de casi dos minutos sobre Tadej Pogacar, su perseguidor inmediato, cuando apenas quedan cinco etapas por disputar, incluyendo la procesión del domingo a París.

“Todavía no he ganado el Tour de Francia. Quedan días bastante duros y no creo que la carrera se haya acabado”, advirtió Vingegaard. “Me queda mucha pelea para llegar de amarillo a París”. “Me he sentido genial hoy”, añadió. “Ésta es la mejor contrarreloj de mi vida. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hoy y muy feliz de mi victoria”.

Vingegaard, corredor del equipo Jumbo-Visma, amaneció con una ventaja de escasos 10 segundo sobre Pogacar, dos veces campeón de la ronda gala. Los dos han protagonizado un trepidante duelo en las últimas dos semanas.

Sin embargo, en un mano a mano directo, Vingegaard derrochó pura clase.

Completó el tramo empinado de 22.4 kilómetros entre Passy y Combloux, sacándole una diferencia de 1 minuto y 38 segundos al esloveno Pogacar (UAE Team Emirates). El belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) entró tercero en la 16a. etapa, 2:51 detrás de Vingegaard.

La contrarreloj asomaba como decisiva en la definición del Tour, pero muy pocos se imaginaron un triunfo tan abultado.

“Sinceramente, me he sorprendido a mí mismo con la contrarreloj que he hecho. No esperaba hacerlo tan bien”, resaltó Vingegaard. “Nuestra estrategia había consistido en dividir el recorrido en cuatro secciones. La idea era ir fuerte en la primera cota, recuperar en el descenso, regular en el llano, y a tope en la subida final, aunque siempre guardando algo para los últimos kilómetros”. “Incluso cuando debía ir guardando fuerzas marcaba más vatios de lo previsto”, añadió. “He tenido un día increíble”.— AP