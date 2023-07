Mexicano pasó de vender hamburguesas a ganar el oro en los Juegos Centroamericanos

EL SALVADOR.- José Luis Doctor ganó una medalla de oro al conquistar la prueba de los 20 kilómetros de marcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero hace un par de años el mexicano abandonó la marcha y se dedicó a vender hamburguesas.}

Tras no dar la marca para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 (realizados en 2021), el mexicano José Luis Doctor se decepcionó tanto que abandonó la marcha y se dedicó a vender hamburguesas.

Hace poco menos de un año había vuelto y lideraba la marcha de 35 kilómetros en el Mundial de atletismo, cuando los jueces lo sancionaron y lo obligaron a parar dos minutos. En la meta de Eugene, Oregon, lloró de frustración.

Doctor se sacó la espina en unos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Hoy domingo triunfó en la prueba de 20 kilómetros para apoderarse de la medalla de oro.

“Lo del año pasado fue duro, porque yo quería una medalla en el Mundial.Pero no es lo más duro que he pasado, date cuenta de que hace un año y medio yo vendía hamburguesas”.

Raúl González, oro y plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, buscó a Doctor para persuadirlo de que volviera a la caminata.

Una vez finalizada la ceremonia de premiación, José Luis Doctor y el profesor Raul González protagonizaron uno de los momentos más emotivos en los Juegos Centroamericanos. El atleta bajó del podio y de inmediato fue con su entrenador para ponerle la medalla de oro que ganó en los 20km marcha.

Hace un año, vendía hamburguesas, retirado del deporte.

Hoy, gracias al apoyo de su entrenador, el doble medallista olímpico Raúl González, el mexicano José Luis Doctor uD83EuDD47uD83CuDDF2uD83CuDDFDes Campeón Centroamericano y del Caribe en 20km de marcha, y así honra lo que su entrenador ha hecho por él pic.twitter.com/OwxsMxYQBV — Katy (@katilunga) July 2, 2023

“Yo se la doy porque no le puedo dar más al profe. Me gustaría darle todo. Él realmente me apoyó en muchos aspectos, económicamente y psicológicamente. El profe me llamó, me rescató y me dijo ‘mijo, usted tiene mucho que dar’, creí en su palabra, y acá estamos ganando una medalla”, dijo el marchista.

El atletismo de los Juegos no comenzó en la pista del Estadio Jorge “Mágico” González, sino en las calles de San Salvador, con el medio maratón y la marcha en ambas ramas.

Tras la amarga experiencia mundialista del verano pasado, Doctor se propuso mejorar su técnica para evitar los castigos. Hasta ahora, el proyecto luce muy bien encaminado.

Sigue el sueño Olímpico

A comienzos de junio, dio la marca que establece el órgano rector World Athletics para los Juegos Olímpicos de París 2024. Abrigado por lo tanto sueños ambiciosos que incluyen el Mundial de agosto en Budapest, los Panamericanos de Santiago entre octubre y noviembre y, desde luego, la cita olímpica en París.

. “Es el sueño de todo atleta, empezar con una medalla en unos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y cerrar con broche de oro en Juegos Olímpicos. Iniciamos bien el ciclo olímpico, y más que feliz, la verdad”.