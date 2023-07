Barkley lanza su amenaza

Saquon Barkley, corredor estelar de los Gigantes de Nueva York, dijo ayer que está dispuesto a no acudir del inicio de los entrenamientos de su equipo, el próximo 25 de julio, luego de que no llegó a un acuerdo para extender su contrato.

“Podría decirles, ¿quieren que muestre lo que valgo y lo valioso que soy para el equipo? No me presentaré. No jugaré. Esa es una jugada que me vendría bien”, aseveró Barkley, quien en la temporada 2023, ganará 10.1 millones de dólares con etiqueta de jugador franquicia.

Esta designación se da a un jugador que está a una campaña de ser agente libre sin restricciones (que puede firmar con otro equipo). Su institución lo coloca como “franquicia” para retenerlo una temporada antes de que emigre y le asigna un sueldo que sale del promedio de los cinco mejores jugadores de su posición en la NFL.

Esos 10.1 millones de dólares, el segundo salario más bajo entre los jugadores "franquicia", no son suficientes para el dos veces seleccionado al Pro Bowl.

“Mi ventaja es que podría decirles: ‘Vete a la mierda’ a los Gigantes y a mis compañeros de equipo. La verdad es que el dinero importa”, subrayó el cuarto mejor corredor de la NFL en la temporada 2022.

La molestia del ex estrella de los Penn State Nittany Lions del fútbol colegial se basa en que el aporte que tiene a la ofensiva de los Giants consideró no es proporcional a la retribución económica que recibirá, que está lejos de las que reciben jugadores “franquicia” de otras posiciones.

La media en el sueldo de los quarterbacks franquicia para 2023 será de 32.4 millones de dólares al año.— EFE