Christian Horner se muestra enojado tras accidente de ''Checo'' Pérez; esto dijo

Esta mañana fue caótica para el piloto mexicano Sergio Pérez en las prácticas libres del Gran Premio de Hungría. En la P1, tuvo un choque con tan solo tres minutos en pista, y en la P2 no tuvo su mejor desempeño, ocupando el antepenúltimo lugar de la tabla.

Al final de las pruebas, el director de la escudería, Christian Horner, fue entrevistado por Sky Sports sobre el choque que sufrió el mexicano y se mostró notablemente enojado.

"Es obviamente frustrante. Aún no hemos recibido el coche, pero esperamos que los daños sean solamente en el costado delantero izquierdo, lo cual espero que sea reparable a tiempo para la próxima sesión", declaró.

uD83DuDEA8 Christian Horner califica de "frustrante" el accidente de Checo Pérez.



uD83DuDC49 "Es frustrante, Pérez cometió un error al poner las ruedas sobre el césped. Esperemos que el daño se contenga solo en la parte delantera del coche".



[@FormulaPassion]#F1 #HungarianGP uD83CuDDEDuD83CuDDFA pic.twitter.com/EcAWp0g8TI — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 21, 2023

"Es desafortunado. Puso una rueda en la hierba y cometió un error en la curva 5. Aún no pude hablar con él, pero hablaremos después de la sesión. Ojalá no perderá mucho de esta sesión porque el resto no dará muchas vueltas con estas condiciones, pero obviamente no es la manera ideal de iniciar el fin de semana", agregó.

Finalmente, Horner notó que "Checo" también sufrió lo que pasó, sobre todo porque el percance en Hungría se suma a una lista de errores en las últimas carreras.

"Se pudo escuchar la frustración en su voz. Es lo que es. Vamos a sacarlo a pista lo más pronto posible en la próxima sesión", concluyó.