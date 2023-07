Martino acepta el fracaso

Gerardo Martino, exdirector técnico de la selección mexicana y hoy al frente del Ínter Miami, reconoció que su proceso al frente del Tricolor fue malo y que ni siquiera valía la pena tener la opción de renovar su contrato con la Federación Mexicana de Fútbol.

“Siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la selección mexicana, pero tampoco hubiese sido lógico tener la oportunidad de renovar. Lo que se hizo estuvo mal hecho y había que salirse”, dijo el “Tata” en conferencia de prensa previo al duelo de hoy de la Leagues Cup ante Cruz Azul.

Además, manifestó que, debido a esos resultados, ahora su camino es con el equipo de la Florida y no en México, donde en algún momento se planteó la situación de renovarlo.

“Lo que pasó es lo que sucedió y no me parece mucho a desarrollar los motivos de lo sucedido y lo que pasó en la Copa del Mundo y lo que pasó en el último año y medio, por eso estoy acá y no allá”, señaló Martino.

En tanto, fue claro y señaló que en México se lleva todo a los extremos y que la salida de Diego Cocca como timonel nacional se dio por una decisión de este tipo y estas características, pues sostuvo que su compatriota pudo tener más tiempo en el banquillo mexicano.

“Respecto a lo que pienso (del fútbol mexicano), puede ser mejor de lo que es porque las herramientas están. Lo dije como entrenador y cuando sentía que tenía el derecho y obligación de tocar ciertos puntos para la evolución del fútbol mexicano”, dijo.

“Se tocó un extremo muy delicado con la decisión de Diego Cocca y ahora hay que tener sumo cuidado con los pasos a seguir porque esta historia de andar con los extremos es difícil y en México y en el fútbol se está acostumbrado a andas por las líneas”, sentenció.